iPhone SE 2024 : Une refonte inspirée de l’iPhone 14 avec écran OLED

Apple prévoit enfin de moderniser son iPhone SE, le modèle abordable de la gamme, avec une refonte qui devrait ravir les fans de la marque. Selon Mark Gurman, expert Apple chez Bloomberg, le prochain iPhone SE 2024, attendu pour l’année prochaine, adoptera un design plus contemporain, inspiré de l’iPhone 14. Cette mise à jour est attendue depuis longtemps, le dernier modèle de l’iPhone SE, sorti en 2022, arborant encore le look de l’iPhone 8, lancé en 2017.

Bien que certains utilisateurs puissent apprécier le charme rétro de l’actuel iPhone SE, il faut admettre que ses spécifications sont désormais dépassées. Avec seulement 4 Go de RAM et un écran LCD de 4,7 pouces qui n’offre même pas une résolution full HD, l’appareil accuse son âge. La bonne nouvelle, selon Gurman, est que le prochain iPhone SE sera doté d’un écran OLED, offrant une meilleure résolution et une qualité d’affichage supérieure.

Ce nouveau modèle marquera également une avancée significative en matière de design, se rapprochant de l’esthétique moderne de l’iPhone 14. Cela signifie un écran plus grand, des bords plus fins, et un look globalement plus en phase avec les standards actuels des smartphones.

L’introduction de Apple Intelligence dans l’iPhone SE 2024

Outre cette mise à niveau matérielle, l’élément le plus intrigant du nouvel iPhone SE pourrait être l’intégration de Apple Intelligence, une suite de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle dévoilée lors de la WWDC de cette année. Bien que Gurman précise que cette fonctionnalité pourrait ne pas être parfaitement au point dès le lancement, elle représenterait néanmoins une avancée importante pour la gamme SE, qui jusqu’ici se concentrait principalement sur l’accessibilité financière plutôt que sur les innovations technologiques.

En parallèle de cette mise à jour de l’iPhone SE, Apple pourrait également travailler sur un autre modèle inédit : l’iPhone Air. Ce nouvel appareil, supposé plus fin et au design encore plus soigné, serait doté de spécifications légèrement moins impressionnantes que celles des autres modèles phares, mais se distinguerait par son esthétique. Ce concept pourrait séduire ceux qui recherchent un iPhone stylé sans pour autant avoir besoin des toutes dernières innovations techniques.

Apple Intelligence payant ?

Cependant, l’intégration de Apple Intelligence soulève également certaines préoccupations. Gurman mentionne que, malgré les progrès de l’IA, Apple pourrait envisager de rendre certaines de ces fonctionnalités payantes via un modèle d’abonnement. Cette stratégie pourrait être mal accueillie par les utilisateurs, déjà lassés de devoir payer des services supplémentaires sur un appareil qu’ils ont déjà acheté à un prix élevé.

En somme, l’année 2024 s’annonce riche en nouveautés pour les amateurs d’Apple, avec une modernisation attendue de l’iPhone SE et la possible introduction d’un iPhone Air. Toutefois, la direction que prendra Apple avec ses fonctionnalités d’IA et la monétisation de ces services reste à surveiller de près.