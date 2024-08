Accueil » Western Digital révolutionne le stockage : Cartes SD et Micro SD jusqu’à 8 To

Western Digital révolutionne le stockage : Cartes SD et Micro SD jusqu’à 8 To

Western Digital révolutionne le stockage : Cartes SD et Micro SD jusqu’à 8 To

Western Digital a récemment fait sensation en annonçant la sortie imminente de cartes microSD de 4 To, avec des cartes SD pleine taille atteignant jusqu’à 8 To de capacité de stockage.

Cette annonce, qui a eu lieu lors de la conférence Future Memory Storage 2024, marque un jalon important dans l’évolution du stockage portable, notamment sous la marque SanDisk, propriété de Western Digital.

Ces nouvelles cartes mémoire, commercialisées sous la marque SanDisk, répondent à la norme SDUC UHS-I. Bien qu’elles ne soient pas les plus rapides sur le marché avec des vitesses théoriques de transfert allant jusqu’à 104 Mo/s, elles sont néanmoins adaptées pour la plupart des usages, tels que la photographie et la vidéographie, où le besoin de rapidité n’est pas aussi crucial que la capacité de stockage.

L’attrait principal de ces cartes réside dans leur capacité de stockage impressionnante. À l’heure actuelle, les plus grandes cartes SD et microSD disponibles sur le marché offrent une capacité maximale d’environ 1,5 To. L’introduction de cartes de 4 To et 8 To représente donc un bond significatif pour les utilisateurs ayant des besoins de stockage massifs, que ce soit pour des smartphones, des drones, des appareils photo, des consoles de jeux ou des ordinateurs portables.

Le standard SDUC : vers des capacités encore plus grandes

Le standard SD Ultra Capacity (SDUC), introduit en 2018, permet théoriquement de créer des cartes SD pouvant contenir jusqu’à 128 To de données. Bien que nous soyons encore loin d’atteindre ce plafond maximal, l’annonce des cartes de 4 To et 8 To montre que l’industrie continue de progresser vers cet objectif. Ces avancées ouvrent la voie à des possibilités presque illimitées pour les créateurs de contenu, les professionnels du cinéma, et d’autres utilisateurs qui dépendent de grandes quantités de stockage sur des supports portables.

Alors que Western Digital se prépare à commercialiser ces cartes en 2025, il est évident que l’industrie du stockage ne cesse de repousser les limites. À mesure que les capacités des cartes SD et microSD augmentent, les utilisateurs pourront stocker et transférer des quantités de données toujours plus importantes, facilitant ainsi le travail avec des fichiers volumineux, notamment en 4K et 8K.

En conclusion, ces nouvelles cartes mémoire de Western Digital sont non seulement une avancée technologique majeure, mais aussi un indicateur des futures capacités de stockage que l’on peut espérer voir sur le marché dans les années à venir. Les cartes de 4 To et 8 To ne sont que le début d’une nouvelle ère où le stockage portable pourrait rivaliser avec les solutions de stockage traditionnelles en termes de capacité.