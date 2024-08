Apple Intelligence+ : La nouvelle offre d’abonnement IA d’Apple en préparation

Apple pourrait bientôt révolutionner la manière dont ses utilisateurs interagissent avec son écosystème en transformant certaines de ses fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) avancées en services d’abonnement payants. Selon des rapports récents, cette nouvelle stratégie pourrait coûter jusqu’à 20 dollars par mois aux utilisateurs, reflétant l’accent croissant d’Apple sur la monétisation des logiciels et des services.

Les services d’abonnement payants sont monnaie courante parmi les géants de la technologie. Par exemple, l’extension de stockage sur Google Drive commence à 2 euros par mois pour 100 Go supplémentaires. De même, Microsoft propose son Xbox Game Pass Core à 10 euros par mois. Apple ne fait pas exception à cette tendance.

En juillet, Mark Gurman de Bloomberg a révélé que Apple Intelligence serait initialement gratuit, mais que la stratégie à long terme de la société pourrait inclure une version premium, potentiellement nommée « Apple Intelligence+ ». Ce service, analogue à iCloud+, offrirait des fonctionnalités améliorées pour un tarif mensuel, fournissant aux utilisateurs des capacités d’IA avancées justifiant le coût supplémentaire.

Attentes en matière de tarification et modèle Apple One pour Apple Intelligence

Neil Shah, analyste chez Counterpoint Research, a indiqué à CNBC qu’Apple pourrait intégrer ces fonctionnalités IA dans une version modifiée de son abonnement Apple One. Shah a estimé que le prix de ce service amélioré pourrait varier entre 10 et 20 dollars par mois. Actuellement, Apple One coûte 19,95 euros par mois et inclut des services populaires tels qu’Apple Music, Apple TV+, Apple Fitness+ et du stockage cloud supplémentaire. Ajouter des fonctionnalités basées sur l’IA pourrait rendre ce package encore plus attractif pour les utilisateurs.

« Apple a réussi à monétiser des services à valeur ajoutée dans son écosystème de produits, et l’IA pourrait être la prochaine frontière », a déclaré Shah.

Il s’agirait d’un modèle similaire utilisé par d’autres produits d’intelligence artificielle proposés par des sociétés comme OpenAI, Google et Microsoft. Vous pouvez utiliser gratuitement des produits comme ChatGPT 3.5, Gemini et Copilot, mais les modèles d’IA plus avancés et les fonctionnalités comme Gemini Advanced nécessitent un abonnement. Il est à noter que cela correspond également à des rumeurs antérieures selon lesquelles Apple ferait payer l’Apple Intelligence+.

Pour toutes ces entreprises, l’idée est en partie de se décharger de certains des coûts élevés liés à la prise en charge de ces modèles d’IA. Il s’agit notamment des coûts de recherche et de développement, des coûts des serveurs et des coûts énergétiques, qui dépassent la demande en matière d’IA pour le grand public et les entreprises. Même OpenAI fonctionnant à perte, après avoir dépensé 8,5 milliards de dollars en formation et en personnel pour l’IA, il reste à voir si Apple est capable de monétiser l’Apple Intelligence. Si c’est le cas, cela pourrait être un modèle pour le reste de l’industrie ou simplement parce qu’Apple est mieux placé que ses concurrents pour monétiser ces offres en raison de sa position sur le marché.

Précédent des services payants

Ben Wood, chef de la recherche chez CCS Insight, a souligné qu’Apple a déjà établi un précédent solide en facturant des services premium. Il ne serait donc pas surprenant que la société étende cette approche à ses offres d’IA. Wood a également mentionné que Apple pourrait introduire un nouveau palier au sein d’Apple One, regroupant divers services sous un prix unique et unifié.

Cette stratégie s’aligne avec les objectifs plus larges d’Apple d’expansion de ses revenus issus des services, qui ont connu une croissance substantielle. Au seul trimestre de juin, Apple a rapporté un chiffre d’affaires record de 24,2 milliards de dollars provenant des services, contre 21,2 milliards de dollars l’année précédente. Les analystes pensent que, en intégrant des fonctionnalités d’IA à ce flux de revenus, Apple pourrait compenser le rythme plus lent de l’innovation matérielle et répercuter les coûts élevés associés au développement de l’IA sur les clients.