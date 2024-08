Vous pouvez tester la nouvelle application Météo avant la sortie du Pixel 9

La série Google Pixel 9 est sur le point d’être lancée la semaine prochaine, et bien que nous ayons déjà vu des fuites concernant son design et ses spécifications, il semblerait qu’une application météo nouvellement améliorée sera également intégrée — une application que vous pouvez essayer dès maintenant si vous le souhaitez.

Comme le rapporte Android Authority, la nouvelle application météo améliorée peut désormais être téléchargée en sideloading depuis APKMirror. Elle devrait fonctionner sur les appareils exécutant Android 14 ou une version ultérieure. Cependant, comme il ne s’agit pas encore de la version finale de l’application, attendez-vous à rencontrer quelques bugs et plantages — et lorsqu’elle sera officiellement lancée, elle pourrait devenir exclusive aux smartphones Pixel.

Si vous êtes novice en matière de sideloading, cela signifie simplement installer des applications en dehors du Google Play Store. Vous devez toujours le faire avec prudence, en utilisant uniquement des applications et des sources fiables — et toujours à vos propres risques.

Comment installer l’application Météo sur votre smartphone Android ?

Pour installer l’application, ouvrez le lien APKMirror dans Chrome sur votre appareil Android, allez au lien de téléchargement (en ignorant les publicités avec « télécharger » dessus), puis appuyez sur les avertissements de sécurité pour confirmer que vous êtes prêt à sideloader l’application. Il se peut que vous deviez également modifier les paramètres de Chrome pour autoriser les installations à partir de sources inconnues.

Comme nous l’avons vu sur les précédentes captures d’écran, la nouvelle application météo parvient à intégrer une multitude d’informations dans une interface simple, conçue selon les lignes directrices de Material You d’Android. Vous y trouverez toutes les informations de base, y compris les températures et les niveaux de précipitations, ainsi que des détails sur la vitesse du vent, les niveaux d’UV, les heures de lever et de coucher du soleil, et la visibilité.

Il semble également que l’application météo sera capable de vous fournir des prévisions et des avertissements de pluie directement sur votre téléphone, à l’avance.

Des fonctionnalités IA à venir avec le Pixel 9

Quant à ce qui est prévu, certaines sources ont laissé entendre que des résumés météorologiques alimentés par l’IA et des cartes météorologiques détaillées sont également en préparation.

Nous devrions voir cette nouvelle application météo, ainsi que les quatre modèles Pixel 9, officiellement dévoilés mardi prochain, le 13 août.