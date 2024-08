L’iPad Air 2026 prêt à adopter l’écran OLED : Les dernières infos

L’iPad Air est reconnu pour son design fin et léger, ses performances puissantes, sa batterie longue durée et son support pour les jeux, les vidéos et le travail. Toutefois, il présente un inconvénient majeur : à la différence de l’iPad Pro, il est équipé d’un écran LCD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cela donne une sensation de lenteur et de démodé par rapport aux appareils haut de gamme d’Apple.

Selon un rapport de The Elec, cette situation pourrait changer en 2026. Samsung Display deviendrait le principal fournisseur de panneaux OLED pour l’iPad Air. Cette nouvelle est d’autant plus surprenante que des rapports précédents, notamment d’Apple Insider, suggéraient que les écrans OLED ne seraient pas disponibles sur l’iPad Air avant 2028. Une arrivée anticipée de deux ans ravirait les fans d’Apple.

Samsung Display possède une grande capacité de production OLED, avec la ligne A3 capable de produire 135 000 panneaux par mois pour les iPhone et iPad Pro. À titre de comparaison, les lignes E6-1-3 de LG Display peuvent produire 45 000 écrans OLED pour iPhone par mois, tandis que la ligne E6-4 en produit 15 000 pour les iPad.

En 2023, Samsung a expédié entre 150 et 160 millions de panneaux OLED pour iPhone à partir de la ligne A3, contre 52 millions pour LG. LG prévoit d’augmenter sa capacité de production de 10 millions d’unités en 2024, ce qui pourrait réduire l’écart avec Samsung.

Élargissement possible de la gamme OLED au-delà de l’iPad Air

Le rapport de The Elec mentionne également que Apple pourrait étendre les écrans OLED à d’autres appareils, y compris l’iPad Mini et un futur modèle pliable. Il est également spéculé que l’iPad Air pourrait utiliser une technologie OLED plus traditionnelle par rapport à l’arrangement en tandem de l’iPad Pro (qui utilise deux panneaux OLED empilés). Cela pourrait permettre de réduire le coût unitaire.

Il convient toutefois de prendre ce rapport avec prudence. Bien que The Elec soit fiable pour les nouvelles liées à la chaîne d’approvisionnement et à la production, il l’est moins concernant les caractéristiques des produits non encore commercialisés, surtout pour une échéance aussi lointaine que 2026. Des informations plus concrètes devraient émerger à partir de l’année prochaine.

En résumé, si cette évolution se confirme, l’iPad Air pourrait bientôt rivaliser de manière plus directe avec l’iPad Pro, offrant aux utilisateurs une expérience visuelle améliorée grâce à l’intégration d’écrans OLED. Restez à l’affût des prochaines annonces pour en savoir plus.