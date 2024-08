Microsoft développe un casque XR pour concurrencer le Vision Pro d’Apple

Microsoft semble être en pleine préparation d’un nouveau casque XR, selon les dernières fuites et rumeurs. Le géant du logiciel viserait à concurrencer le Vision Pro d’Apple avec ce nouvel appareil, bien qu’il reste à confirmer s’il s’agira d’un successeur au HoloLens 2, le dernier casque de réalité mixte de la société.

Si ce projet se concrétise, il s’agirait du troisième appareil portable de Microsoft dans le domaine de la réalité mixte, élargissant ainsi son offre depuis la dernière génération. Selon The Elec, un analyste coréen spécialisé dans les technologies, Microsoft aurait passé une commande massive auprès de Samsung pour des écrans destinés à ce nouveau casque XR. Ces écrans avancés seraient utilisés pour des applications de divertissement, de médias et de jeux.

Il n’est pas encore confirmé si ce nouveau casque sera un successeur du HoloLens, dont la deuxième version, sortie en 2019, est bien connue pour ses capacités de réalité mixte. Les utilisateurs en ligne ayant accès à des informations sur ce projet ont affirmé que Microsoft aurait demandé à Samsung des écrans micro OLED, avec une commande de « centaines de milliers » d’unités pour ce dispositif présumé.

Concurrence avec Apple et d’autres géants technologiques

Le prochain casque de réalité mixte de Microsoft devrait rivaliser non seulement avec le Vision Pro d’Apple, mais aussi avec des appareils de Samsung, Google, Qualcomm et Sony. L’Apple Vision Pro, annoncé en 2023, a suscité un grand engouement et est devenu l’un des appareils XR les plus populaires, notamment grâce à ses capacités informatiques avancées et son orientation vers les développeurs.

Les deux premières versions du HoloLens de Microsoft ont été des pionnières dans le domaine de la réalité augmentée et mixte. Le HoloLens 2, bien que coûteux à 3 500 dollars, était principalement destiné aux entreprises. De même, l’Apple Vision Pro, lancé à un prix similaire, a été positionné comme un appareil premium pour les développeurs, offrant des fonctionnalités significatives en matière de divertissement et de jeu.

Les comparaisons entre le HoloLens 2 et le Vision Pro ont été nombreuses, mais le Vision Pro a largement conquis le public grâce à ses capacités informatiques modernes. Face à cette montée en puissance de la réalité mixte, Microsoft semble déterminée à revenir sur le devant de la scène avec un nouveau casque, cette fois-ci équipé des écrans micro OLED de Samsung. Cependant, il reste à voir si ce futur appareil portera le nom de HoloLens ou un tout autre nom.

Microsoft cherche à marquer son retour

Microsoft est en pleine phase de développement pour un nouveau casque XR, visant à concurrencer des leaders comme Apple. En collaborant avec Samsung pour les écrans micro OLED, Microsoft cherche à marquer son retour dans le domaine de la réalité mixte. Si ce projet aboutit, il pourrait bien redéfinir les standards des dispositifs XR, tout en continuant à alimenter la compétition technologique intense entre les grands noms de l’industrie.