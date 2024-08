Raspberry Pi Pico 2 : Premier microcontrôleur à 6 € avec processeur RISC-V

La carte de microcontrôleur préférée de tous est de retour et meilleure que jamais. Cela fait trois ans et demi que Raspberry Pi a lancé le Pico – un microcontrôleur à 6 euros qui se mesurait directement aux Arduino de ce monde. Nous avons ensuite eu le Pico W qui incluait le Wi-Fi pour 4 euros de plus. Aujourd’hui, avec le lancement du Raspberry Pi Pico 2, il est le premier Pi équipé d’un processeur RISC-V.

Le Raspberry Pi Pico 2 est doté d’une vitesse d’horloge plus élevée, d’une mémoire vive doublée par rapport à son prédécesseur, d’une rétrocompatibilité totale avec le matériel et les logiciels Pico existants, ainsi que d’une conception à double architecture qui permet aux utilisateurs d’alterner entre ARM et RISC-V. Cependant, RISC-V est la plus grande surprise. Les utilisateurs peuvent accéder aux deux cœurs RISC-V au démarrage et profiter de toutes les capacités matérielles du Pi Pico 2, à l’exception de la sécurité ARM, bien entendu.

En effet, le Pico 2 est construit sur la base d’un processeur RISC-V. Le Pico 2 est le premier Pi à être équipé d’un processeur RISC-V. Le Pico 2 est construit sur le nouveau RP2350 — un nouveau microcontrôleur sécurisé à haute performance conçu par Raspberry Pi. Il contient des CPU double cœur ARM Cortex-M33 et RISC-V Hazard3 à 150 MHz, 520 Ko de mémoire SRAM, 4 Mpixels de stockage flash QSPI et la nouvelle architecture de sécurité ARM TrustZone (ARM uniquement). Bien que le GPIO à 26 broches soit conservé, il y a maintenant quatre broches ADC 12 bits.

Architecture RISC-V, un mal ou un bien ?

L’architecture RISC-V est une alternative ouverte aux architectures ARM et x86. N’importe quelle entreprise peut se lancer dans l’architecture RISC-V sans s’exposer au paysage infernal des brevets d’Intel, d’AMD, d’ARM, d’Apple et de Qualcomm. Si un processeur est conforme aux normes RISC-V, il peut exécuter des applications RISC-V. En théorie, l’adoption généralisée de RISC-V conduira à une concurrence plus forte et à une innovation plus rapide dans l’industrie du matériel informatique.

En outre, RISC-V suit les principes de longue date de l’ordinateur à jeu d’instructions réduit (RISC). Les applications conçues pour RISC-V peuvent être incroyablement simples et efficaces, réduisant ainsi le besoin d’unités centrales coûteuses et gourmandes en énergie. ARM est également basé sur les principes RISC et bénéficie d’avantages architecturaux similaires.

Un passage complet à RISC-V n’aurait pas de sens pour le Raspberry Pi, du moins pas en 2024. Cependant, une conception à double architecture dans une machine simple comme le Pi Pico est une idée intéressante et convaincante.

Raspberry Pi décrit le Raspberry Pi Pico 2 comme suit : « Avec une vitesse d’horloge plus élevée, deux fois plus de mémoire, des cœurs Arm plus puissants, de nouvelles fonctions de sécurité et des capacités d’interface améliorées, le Pico 2 offre une augmentation significative des performances et des fonctions, tout en conservant la compatibilité matérielle et logicielle avec les membres antérieurs de la série Pico ».

Raspberry Pi Pico 2 en vente dès maintenant

Comme pour le Raspberry Pi Pico original, il n’y a pas de connectivité WiFi intégrée dans le Raspberry Pi Pico 2 et son facteur de forme est de 21 x 55 mm. Pour cela, il faudra attendre le lancement du Pi Pico W 2, prévu pour la fin de l’année.

Avec les problèmes de pénurie de puces auxquels le Raspberry Pi a été confronté ces dernières années, il est bon de voir l’arrivée du Pico 2 et je suis impatient de mettre la main dessus.

Le Raspberry Pi Pico 2 est en vente dès maintenant au prix de 6 euros chez Raspberry Pi, bien qu’il semble que vous ne puissiez que le précommander, les unités devant être expédiées vers le 19 août.