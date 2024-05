Accueil » Découvrez les nouveaux iPad Air 2024 de 11 et 13 pouces : Plus grands, plus puissants

L’iPad Air est la tablette de milieu de gamme d’Apple, avec de meilleurs composants que l’iPad d’entrée de gamme et un prix plus abordable que l’iPad Pro. Comme nous l’entendions depuis quelques mois maintenant, Apple a dévoilé son iPad Air 2024, désormais disponible en deux tailles pour la première fois grâce à une nouvelle option 13 pouces.

L’iPad Pro était déjà disponible en deux tailles d’écran, et Apple a déclaré qu’environ la moitié des acheteurs d’iPad Pro choisissaient l’écran le plus grand, de sorte que la société apporte maintenant ce choix à l’iPad Air plus abordable. Le modèle 13 pouces dispose de 30 % d’espace supplémentaire, et les écrans des deux modèles sont fonctionnellement identiques, de sorte que vous ne perdrez rien à vous en tenir à la version 11 pouces.

Les deux modèles de l’iPad Air sont également équipés d’une puce M2. Selon Apple, cela devrait améliorer les performances générales, en particulier dans les jeux et autres logiciels exigeants sur le plan graphique.

Les deux tablettes sont équipées de la puce M2 d’Apple et seront disponibles en bleu, mauve, lumière stellaire et gris sidéral. Les tablettes sont disponibles dès aujourd’hui sur le site d’Apple à partir de 719 euros pour le modèle 11 pouces et de 969 euros pour le modèle 13 pouces.

Le nouvel iPad Air est équipé d’une seule caméra arrière de 12 mégapixels et d’une caméra frontale de 12 mégapixels, comme auparavant – désormais centré sur le bord long. Il prend également en charge la fonction Apple Pencil Hover, qui était auparavant réservée à l’iPad Pro.

128 Go de stockage de base pour les nouveaux iPad Air 2024

L’autre grande mise à jour matérielle concerne la capacité de stockage de base. Avec 128 Go de stockage pour le modèle de base, l’iPad Air dispose du double de l’espace de stockage initial du 2022 Air. Il utilise toujours Touch ID sur le bouton d’alimentation. Il est équipé de haut-parleurs stéréo en haut et en bas.

Il s’agit de la première mise à jour de l’iPad Air depuis qu’Apple a lancé la version M1 il y a 2 ans, et elle apporte un peu de clarté à la gamme de tablettes de l’entreprise. Désormais, si vous souhaitez admirer un écran plus grand sans payer le prix fort d’un iPad Pro, vous pouvez le faire (et obtenir des couleurs plus amusantes en conséquence !).