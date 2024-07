Apple prépare un iPhone pliable à clapet pour 2026 : Une révolution en vue

Selon un rapport de Digitimes, Apple travaille activement sur un iPhone pliable qui pourrait être lancé dès 2026. Cette avancée marquerait une étape majeure pour la firme de Cupertino, représentant sa première incursion dans la technologie des écrans pliables et une évolution significative de l’iPhone.

Alors que nous attendons la sortie de la gamme iPhone 16 dans quelques mois, et celle de l’iPhone 17 l’année prochaine avec possiblement le premier iPhone Ultra, le regard se tourne déjà vers l’iPhone 18. C’est cette génération qui pourrait introduire le premier iPhone pliable.

Les rumeurs autour d’un iPhone pliable circulent depuis des années. Initialement, Apple envisageait plusieurs designs, mais le rapport de Digitimes indique que la société aurait désormais opté pour un design de type clapet, analogue aux Motorola Razr et Galaxy Z Flip de Samsung.

Des médias coréens confirment que les recherches d’Apple sur les technologies pliables ont formellement commencé en 2024, suite à la signature d’un contrat avec Samsung. La fenêtre de lancement en 2026 suggère que le développement du produit suit un cycle de 2 ans.

L’iPhone pliable d’Apple, selon les informations actuelles, adoptera un design à clapet vertical. Une fois ouvert, il devrait avoir une taille analogue aux modèles d’iPhone existants. Toutefois, il reste incertain si ce modèle inclura un écran secondaire extérieur, une caractéristique courante chez les smartphones à clapet actuels.

Design et fonctionnalités de l’iPhone pliable

Selon un autre rapport de The Information, il semble qu’Apple se soit fixé sur un design, puisque l’appareil a un surnom interne, V68, indiquant que « l’idée a dépassé le stade conceptuel » et qu’elle est maintenant « en cours de développement avec les fournisseurs ». Apple travaillerait encore à aplanir le pli qui apparaît lorsque le smartphone est déplié et tenterait également de rendre l’appareil plus fin.

Pour les amateurs d’un modèle pliable plus proche du Galaxy Z Fold, du OnePlus Open ou du Google Pixel Fold, il semble que cela ne soit pas prévu pour le moment.

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs circulent sur l’intérêt d’Apple pour les écrans pliables. Des discussions ont eu lieu concernant un iPad pliable ou même un MacBook avec un écran flexible, mais il semble que l’iPhone soit le premier à bénéficier de cette innovation.

Un iPhone pliable pourrait redonner de l’intérêt à la gamme, en s’éloignant du format actuel un peu monotone. Attendons de voir ce qu’Apple nous réserve pour cette nouvelle ère technologique.

D’autres nouvelles sur les iPhone

Outre ses travaux sur les smartphones pliables, Apple pourrait se préparer à mettre à jour l’iPhone de l’année prochaine avec une ouverture mécanique qui permettra aux utilisateurs d’obtenir un effet de profondeur de champ qui estompe l’arrière-plan d’une image tout en gardant le sujet au centre de l’attention, rapporte The Information. Des rumeurs indiquent également qu’Apple travaille sur un iPhone beaucoup plus fin pour 2025.