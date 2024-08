Google Pixel 9 : Lancement imminent avec Android 14 au lieu d’Android 15

Un nouveau rapport indique que la prochaine série de smartphones Pixel 9 de Google pourrait être lancée avec Android 14, une décision inhabituelle, car Google sort généralement ses smartphones phares avec la dernière version d’Android. Cette nouvelle est d’autant plus surprenante que la sortie d’Android 15 est imminente.

Bien que les smartphones de la série A de Google soient souvent lancés avec une version Android plus ancienne, cela coïncide habituellement avec le lancement en bêta de la nouvelle version.

Google a déjà déployé la dernière bêta programmée pour Android 15, suggérant que la version stable est la prochaine étape. Bien que Google n’ait pas confirmé la date de sortie exacte, en se basant sur les sorties précédentes, elle pourrait avoir lieu entre le 1er août et la fin octobre. Étant donné que les appareils doivent être annoncés dans deux semaines, si la série Pixel 9 est lancée avec Android 14, cette version ne resterait que très peu de temps sur ces appareils.

Spéculations sur un possible retard d’Android 15

Certains spéculent également sur un possible retard d’Android 15. L’année dernière, le lancement d’Android 14 a été reporté à octobre en raison de bugs et a finalement été lancé en même temps que la série Pixel 8. Avant Android 14, Google lançait généralement les nouvelles versions d’Android en août ou en septembre. En tenant compte de ce schéma, il est possible qu’Android 15 soit prévu pour septembre, sans retard. Cela signifierait que certaines précommandes de la série Pixel 9 pourraient bénéficier d’une mise à jour Android 15 dès sa sortie.

Même si la série Pixel 9 est lancée avec Android 14, il est important de noter que Google garantit aux utilisateurs 7 ans de support robuste, comprenant les Pixel Drops, les mises à jour du système d’exploitation et les correctifs de sécurité. Ce support s’étend jusqu’en août 2031 au moins. Cependant, comme le note la source, si un retard se produit, il est possible que ces appareils manquent Android 21, en suivant le calendrier typique des mises à jour de Google. Cette préoccupation est lointaine, mais mérite d’être prise en compte pour l’avenir.

Un lancement atypique, mais un support à long terme assuré

La série Google Pixel 9 pourrait donc être initialement lancée avec Android 14 au lieu d’Android 15. Cependant, malgré ces circonstances inhabituelles, la série Pixel 9 promet un support logiciel à long terme et des mises à jour en temps opportun, garantissant aux utilisateurs de profiter des dernières fonctionnalités et améliorations de sécurité d’Android pendant des années. Bien que la possibilité d’un lancement avec Android 14 puisse susciter quelques interrogations, cela ne devrait pas affecter l’expérience utilisateur globale à long terme.

Il convient de noter que ces informations n’ont été confirmées ni par Google ni par aucune source officielle. La bonne nouvelle est que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour découvrir avec quelle version d’Android la série Pixel 9 sera lancée. L’événement Made by Google aura lieu le 13 août, où davantage d’informations seront partagées par l’entreprise.

En résumé, même si le lancement de la série Pixel 9 avec Android 14 semble déconcertant, Google assure à ses utilisateurs un support et des mises à jour à long terme. L’événement du 13 août révélera davantage de détails et mettra fin aux spéculations. Quoi qu’il en soit, les utilisateurs de Pixel peuvent s’attendre à une expérience améliorée et sécurisée, fidèle à la réputation de Google en matière de support logiciel.