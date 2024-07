Google Pixel 9 : Aperçu des quatre couleurs et du design innovant

Des images fuitées du prochain Google Pixel 9 (non Pro) ont récemment fait surface en ligne, offrant un aperçu de la conception et des options de couleur du smartphone. Les fuites révèlent que le Pixel 9 sera disponible en quatre couleurs : Porcelain, Obsidian, Rose et Green.

Les images montrent que le design du Pixel 9 se distingue par une barre de caméra plate unique qui s’étend sur toute la largeur de la coque arrière du smartphone. Cet élément de design sera présent sur toute la gamme Pixel 9, y compris le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL et, dans une moindre mesure, le Pixel 9 Pro Fold. Le smartphone aura également des côtés plats, lui donnant une apparence distincte qui le démarque des autres smartphones du marché.

On peut également observer que le Pixel 9 aura des côtés mats et un dos brillant, un choix de design utilisé dans le Pixel 8 de l’année dernière. Cela peut surprendre, car le Pixel 8a, plus abordable, possède un dos mat, mais les couleurs du Pixel 9 (à l’exception de l’Obsidian) devraient aider à minimiser les traces de doigts.

Toute la série Pixel 9, y compris le Pixel 9 standard, sera alimentée par le processeur Tensor G4 de Google. Ce processeur promet des performances améliorées et un modem considérablement amélioré, résolvant les problèmes de connectivité qui ont affecté les modèles Pixel précédents.

En termes de mémoire vive, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro Fold seront en tête avec une impressionnante RAM de 16 Go. Le Pixel 9 standard disposera de 12 Go de RAM, une amélioration significative par rapport aux 8 Go du Pixel 8. Cette augmentation de RAM permettra un multitâche plus fluide et la gestion de tâches plus exigeantes, sans oublier les capacités d’intelligence artificielle sur l’appareil.

Système de caméra du Pixel 9

Le système de caméra du Pixel 9 sera un point fort, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 48 mégapixels et une caméra frontale de 10,5 mégapixels pour des selfies de haute qualité.

On dit que le smartphone sera doté d’un écran « Actua Display » de 6,3 pouces, un terme que Google utilise pour décrire ses écrans plus lumineux. On s’attend également à ce que cet écran atteigne environ 2 000 nits de luminosité maximale, garantissant une excellente visibilité même en plein soleil.

Il est important de noter que Google n’a pas encore confirmé officiellement ces détails. Toutes ces informations sont basées sur des fuites et des rumeurs, et nous devrons attendre l’annonce officielle de Google pour obtenir une image complète de la série Pixel 9. Cependant, les informations divulguées suggèrent que Google prépare un concurrent de taille sur le marché des smartphones.

Le Google Pixel 9 semble prometteur avec son design innovant, ses performances améliorées et son système de caméra avancé. En attendant l’annonce officielle, ces fuites suscitent déjà un grand intérêt et une anticipation parmi les fans de technologie et les utilisateurs de smartphones.