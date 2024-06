Fuites du Pixel 9 : Performances du Tensor G4 décevantes ?

Comme le veut la tradition, la gamme Pixel 9 de Google commence à fuiter de nombreux mois avant son lancement officiel. Cette fois, ce sont des tests de benchmark qui révèlent des détails sur le prochain Pixel 9. Attention, les nouvelles ne sont pas très rassurantes pour le smartphone de Google prévu en 2024.

Les dernières découvertes concernant le Pixel 9 et son chipset Tensor G4 allèguent qu’il pourrait être au même niveau que le Tensor G3 – voire pire ! Le Tensor G3 équipe actuellement la gamme des Pixel 8.

Ces affirmations proviennent du fait que le Pixel 9 serait apparu dans la base de données de Geekbench. La base de données Geekbench est une collection de résultats de tests de performance de divers gadgets, y compris les smartphones, mesurant et comparant la puissance de traitement et l’efficacité de ces appareils à l’aide de tests standardisés.

Ainsi, le Pixel 9 a fait son apparition dans une variante de 8 Go de RAM et aurait obtenu 1653 points au test simple cœur et 3313 points au test multicoeurs. Cela est surprenant, car le Pixel 8 actuel avec le Tensor G3 enregistre des scores plus élevés : 1711 points en single coeur et 4382 points en multi-coeurs.

Des résultats à prendre avec prudence pour le Pixel 9

Étant donné que le Pixel 9 est encore à plusieurs mois de sa sortie, cette entrée dans Geekbench pourrait être fausse. D’un autre côté, elle pourrait très bien être réelle. Google a encore beaucoup de temps pour peaufiner le Pixel 9 et ajuster ses performances.

Cependant, boosté ou non, le Pixel 9 avec le Tensor G4 ne devrait pas afficher de tels chiffres. Dans le pire des cas, il devrait au moins être au même niveau que la génération précédente de chipsets, et non en dessous.

Si le Tensor G4 se révèle être une déception, de nombreux utilisateurs se contenteront de leurs Tensor G3 – voire G2 – et attendront le Tensor G5.

Les perspectives pour le Tensor G5

En 2025, avec la série Pixel 10, Google personnalisera entièrement le Tensor G5. Au lieu d’utiliser Samsung Foundry pour produire le chipset en 4 nm, le Tensor G5 sera fabriqué par TSMC en utilisant son nœud de processus de seconde génération en 3 nm.