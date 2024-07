Accueil » Pixel Watch 3 : Écran ultra lumineux et charge optimisée, tous les détails fuités

Les spécifications de la Google Pixel Watch 3 font peu à peu l’objet de fuites. De nouvelles informations sur la prochaine smartwatch de Google ont fait leur apparition, nous donnant cette fois un aperçu de l’écran, de la recharge et des mises à jour logicielles auxquelles nous devons nous attendre. La Pixel Watch 2 était bien supérieure au premier modèle, et le troisième modèle s’annonce comme une suite digne de ce nom.

La technologie Actua Display de Google arriverait sur la Pixel Watch 3, selon une source fournissant des documents promotionnels à Android Headlines, et comme les écrans Actua sur les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, l’une des améliorations sera une augmentation de la luminosité. On prétend que l’écran de la montre atteindra un pic de luminosité de 2 000 nits, une grande amélioration par rapport au pic de 1 000 nits de la Pixel Watch 2. Si cette fonctionnalité est disponible, elle correspondra à celle de la Samsung Galaxy Watch 7, mais restera en deçà de la luminosité maximale de 3 000 nits de la Galaxy Watch Ultra.

La fuite révèle que Google a travaillé à l’amélioration de la vitesse de chargement de la Pixel Watch 3 de 41 mm, réduisant le temps nécessaire de 20 % par rapport à la Pixel Watch 2. En déclarant la taille de 41 mm, il semble plus probable que jamais que Google ajoutera une taille de boîtier plus grande de 45 mm à la gamme cette année, résolvant ainsi l’une des plus grandes plaintes contre la taille unique diminuée actuellement disponible.

Google prendra en compte les différentes tailles de poignet avec les deux modèles en fournissant un petit et un grand bracelet Active Band en option dans la boîte.

Pixel Watch 3 : de nouvelles fonctionnalités fitness mais pas que…

Quelques nouvelles fonctionnalités pourraient également voir le jour dans le domaine du suivi de la condition physique. Il pourrait s’agir d’une mise à jour du score de préparation, qui apparaîtra dans un nouveau résumé du matin, et d’une mesure de la charge cardio, une fonction également présente sur les wearables Fitbit. Une option d’entraînement par intervalles personnalisée pourrait également voir le jour pour les coureurs, avec des alertes audio et haptiques pour savoir quand passer d’une phase de sprint à une phase d’entretien et à une phase de récupération.

En dehors du fitness, parmi les autres changements révélés dans la fuite, on trouve la prise en charge de Google Maps hors ligne, ainsi que la possibilité de voir les flux en direct de vos Nest Cam et Nest Doorbell depuis l’application Google Home. Il semble également que vous pourrez facilement passer de la photo à la vidéo lorsque vous contrôlerez l’application caméra de votre téléphone Pixel à partir de la montre.

Google va devoir ajouter de nombreuses nouvelles fonctionnalités si les fuites concernant le prix plus élevé de la smartwatch sont exactes, d’autant plus que Samsung n’a pas augmenté le prix de la Galaxy Watch 7 par rapport à la Watch 6. Nous devrions en savoir plus sur la Pixel Watch 3 et sur la série Pixel 9 lors de l’événement organisé par Google le 13 août.