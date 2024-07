Accueil » Pixel 9 : Des fonctions innovantes avec l’IA et Gemini dévoilées

Pixel 9 : Des fonctions innovantes avec l’IA et Gemini dévoilées

Pixel 9 : Des fonctions innovantes avec l’IA et Gemini dévoilées

Alors que les fuites de Pixel 9 n’ont pas manqué ces derniers jours, une nouvelle publicité pour l’appareil semble avoir fuité dans son intégralité — et elle montre une nouvelle fonctionnalité qui permet de ne pas être exclu d’une photo de groupe.

Une nouvelle vidéo promotionnelle de Google, désormais supprimée, mais divulguée par Onleaks, met en avant les fonctionnalités innovantes de la série Pixel 9, avec un accent particulier sur l’IA et Gemini. Cette vidéo présente des nouveautés telles que « Pixel Screenshots » qui permet aux utilisateurs de rechercher facilement des captures d’écran sauvegardées. Bien que les détails sur son fonctionnement soient limités, cette fonctionnalité s’avère pratique pour ceux qui prennent fréquemment des instantanés de leur écran.

La vidéo met également en lumière les capacités de l’appareil photo du Pixel 9 Pro, notamment le « Super Res Zoom Video » et une nouvelle fonctionnalité appelée « Add Me ». Cette dernière permet aux utilisateurs de fusionner deux selfies de groupe, garantissant ainsi que tout le monde apparaisse sur la photo. Cette fonction est particulièrement utile pour ceux qui, comme moi, sont souvent derrière l’objectif et absents des photos de groupe lors des événements familiaux.

La publicité montre une personne utilisant un Pixel 9 pour prendre une photo de deux amis devant une camionnette. Après avoir pris une photo, la photographe échange sa place avec celle de ses deux amis, ce qui lui permet de prendre une photo devant la camionnette — seul l’écran du Pixel affiche l’image fantôme des deux amis qui se tiennent à côté d’elle. Son ami prend une photo, et boum, elle apparaît sur la photo comme si elle avait été là tout le temps.

Google a annoncé que la série Pixel 9 bénéficiera de 7 ans de « feature drops ». Cependant, la vidéo ne mentionne pas explicitement les mises à jour de sécurité ou du système d’exploitation. Cela pourrait être une stratégie marketing ou un changement dans la communication de Google concernant les mises à jour.

Deux tailles pour le Pixel 9 Pro

La vidéo confirme également que le Pixel 9 Pro sera disponible en deux tailles. Bien que les dimensions exactes ne soient pas mentionnées dans la vidéo, des fuites antérieures ont indiqué qu’elles seraient de 6,3 pouces et 6,9 pouces, toutes deux équipées de Gemini. C’est la première fois que Google propose deux modèles « Pro », une initiative qui pourrait séduire ceux qui préfèrent les smartphones de taille flagship.

Les nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA et les options de double modèle « Pro » de la série Pixel 9 suscitent l’enthousiasme des fans de Pixel et des amateurs de technologie en général. Bien que des questions subsistent quant au support logiciel à long terme, la série Pixel 9 promet d’apporter des fonctionnalités innovantes et une expérience utilisateur potentiellement améliorée.

Cette série pourrait représenter une avancée significative pour Google dans le domaine des smartphones, en offrant des fonctionnalités pratiques et en répondant aux besoins des utilisateurs en matière de photographie et de gestion des captures d’écran.