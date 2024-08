DJI Neo : Le nouveau drone ultra-léger et abordable encore en fuite

Un nouveau drone signé DJI, le DJI Neo, a récemment fait l’objet de fuites, révélant des photos, des spécifications techniques, et même un prix chez Walmart. Selon ces informations, le DJI Neo pourrait bien être le drone le plus léger et le moins cher de la marque.

Une liste divulguée chez Walmart suggère que le DJI Neo Fly More Combo pourrait être proposé à seulement 329 dollars. Cette offre inclut des batteries supplémentaires, un hub de chargement et un sac de transport, ce qui laisse présager que le prix du drone seul pourrait être encore plus bas. DJI a pour habitude de proposer des bundles « Fly More » comprenant ces accessoires pour un prix légèrement supérieur à celui du drone seul.

Les photos des emballages, partagées sur X par Jasper Ellens et une fiche de la base de données de la FCC, donnent un aperçu des spécifications du drone. Le DJI Neo pourra filmer en 4K et ne pèsera que 135 grammes, ce qui en ferait le drone le plus léger de DJI à ce jour.

Les photos montrent que le drone est équipé de protections pour les hélices, le rendant plus sûr pour une utilisation en intérieur. Il dispose également d’un bouton de commande sur le drone pour changer les modes de vol, similaire à ce que propose le HoverAir X1.

Le kit « Fly More » inclut une télécommande de style joystick, mais la boîte indique plusieurs options de contrôle. Le drone peut décoller et atterrir depuis la paume de la main et dispose d’un suivi de sujet par intelligence artificielle.

Il pourrait donc être possible de l’utiliser pour des selfies aériens sans contrôleur.

DJI Neo : Comparaison avec la concurrence

À 135 grammes, le DJI Neo est plus léger que ses prédécesseurs et concurrents, notamment le DJI Mini SE (249 grammes) et le DJI Spark (300 grammes). Le Neo pèse seulement 10 grammes de plus que le HoverAir X1, son principal rival.

Le design du Neo rappelle celui des drones FPV Avata de DJI, bien qu’il ne semble pas se plier pour un rangement plus compact. Cependant, cela pourrait signifier que le Neo peut être piloté depuis la perspective du drone en le connectant à un casque compatible Avata.

Disponibilité

La date de sortie du DJI Neo n’a pas encore été confirmée. Cependant, Jasper Ellens estime que le lancement pourrait avoir lieu dans « quelques semaines » si les photos du produit s’avèrent authentiques.

Le DJI Neo pourrait révolutionner le marché des drones avec son prix abordable, son poids plume et ses fonctionnalités avancées. En attendant une annonce officielle, ces fuites excitent déjà les amateurs de drones et les experts de l’industrie.