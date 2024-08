Une nouvelle publicité de Google : « RCS arrive enfin sur les iPhone »

En septembre prochain, les utilisateurs d’iPhone bénéficieront enfin des Rich Communication Services (RCS) avec le lancement d’iOS 18, mettant ainsi fin à une longue attente pour cette fonctionnalité tant attendue.

Cette annonce marque l’aboutissement d’une campagne menée depuis des années par Google pour convaincre Apple d’adopter les RCS, et pour fêter cette victoire, Google a lancé une publicité.

La publicité de Google met en avant les améliorations apportées par les RCS, notamment la qualité supérieure des photos et vidéos, les accusés de réception, les réactions, le chiffrement de bout en bout (pour les conversations individuelles) et les indicateurs de frappe. Les utilisateurs d’iPhone, qui étaient jusqu’à présent limités par les protocoles de messagerie traditionnels SMS et MMS, pourront désormais profiter d’une expérience de messagerie moderne et enrichie avec les RCS.

Les RCS sont disponibles sur les appareils Android depuis plusieurs années, et Google a fait pression pour leur adoption sur les iPhone. La firme a souligné l’importance des RCS pour une communication fluide entre les plateformes et les appareils, qu’ils soient sous Android ou iOS.

Pour accentuer cette nécessité, Google a lancé la campagne « Get the Message » pour mobiliser les utilisateurs Android et iOS à influencer Apple à adopter les RCS. Cependant, Apple a longtemps résisté. La situation s’est débloquée lorsque l’Union Européenne a ordonné à Apple d’ajouter les RCS pour les utilisateurs européens, poussant la marque à intégrer cette fonctionnalité pour tous les utilisateurs dans la mise à jour iOS 18.

Les nouveautés pour les utilisateurs d’iPhone

Avec iOS 18, les utilisateurs d’iPhone pourront enfin rejoindre l’écosystème RCS, ce qui leur permettra de communiquer avec les utilisateurs Android qui profitent déjà des capacités des RCS. Cela inclut des fonctionnalités comme les accusés de réception, les indicateurs de frappe et le partage de médias en haute résolution lorsqu’ils envoient des messages à des utilisateurs Android.

Cette décision d’Apple d’adopter les RCS représente un développement significatif dans le paysage de la messagerie. Elle marque un pas vers une expérience de messagerie plus standardisée et interopérable, permettant aux utilisateurs de différentes plateformes de communiquer de manière plus efficace et fluide. L’adoption des RCS par les deux principaux systèmes d’exploitation mobile, Android et iOS, devrait stimuler encore davantage l’innovation et l’amélioration des technologies de messagerie.

Les limites des RCS

Il est important de noter que bien que les RCS apportent de nombreuses améliorations, ils ne sont pas une solution parfaite. Le chiffrement de bout en bout, une fonctionnalité cruciale pour la confidentialité et la sécurité, est actuellement limité aux conversations individuelles dans la version de Google des RCS. Les discussions de groupe dans les RCS ne bénéficient pas encore du chiffrement de bout en bout, ce qui pourrait inquiéter certains utilisateurs. De plus, la version de base des RCS qu’Apple a décidé d’adopter ne prendra pas en charge l’extension de chiffrement de bout en bout de Google.

Malgré cette limitation, l’introduction des RCS sur les iPhone représente un grand pas en avant pour la technologie de messagerie. C’est une victoire pour les utilisateurs qui peuvent désormais profiter d’une expérience de messagerie plus riche et cohérente entre les plateformes. C’est aussi une victoire pour l’industrie, qui se dirige vers une plus grande interopérabilité et standardisation dans la messagerie.

Avec l’arrivée des RCS sur iOS 18, les utilisateurs d’iPhone pourront enfin bénéficier de cette technologie avancée de communication, mettant fin à une ère de messagerie obsolète et ouvrant la voie à une nouvelle ère de connectivité fluide et sécurisée.