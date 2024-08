Reddit bloque Bing et défie Microsoft sur l’accès aux données

Depuis son entrée en bourse, Reddit a instauré des règles strictes concernant l’accès à ses données et ses publications. Les entreprises désirant accéder à ces informations précieuses doivent payer. Alors que Google est prêt à payer ces frais, d’autres grands acteurs comme Microsoft, Anthropic et Perplexity refusent de le faire, ce qui a provoqué des tensions.

Reddit est l’une des plus grandes plateformes de partage d’interactions sociales et de contenus générés par les utilisateurs. Ces publications sont particulièrement précieuses pour l’entraînement des intelligences artificielles (IA), car elles constituent une source de données vaste et variée. Des entreprises comme Google et OpenAI ont reconnu cette valeur et ont déjà conclu des accords pour payer l’accès aux données. Cela leur permet d’utiliser ces informations tout en garantissant à Reddit un droit de regard sur leur utilisation.

Selon Steve Huffman, PDG de Reddit, certaines entreprises refusent catégoriquement de négocier. Microsoft, Anthropic et Perplexity utilisent les données de Reddit pour le scraping, sans payer.

Huffman a souligné auprès de The Verge que, sans ces accords, Reddit n’a ni contrôle ni connaissance de la manière dont leurs données sont affichées et utilisées. Cela a conduit Reddit à prendre des mesures pour bloquer l’accès de ces entreprises.

Blocage de Bing

Reddit est allé plus loin en bloquant Bing, le moteur de recherche de Microsoft, de l’affichage des publications de Reddit dans les résultats de recherche. La raison en est que Microsoft, selon Reddit, utilise illégalement les publications pour des résumés générés par IA. Cela affecte non seulement le contrôle des données de Reddit, mais aussi la concurrence entre les moteurs de recherche.

Microsoft conteste cette affirmation. Jordi Ribas, responsable des activités de recherche chez Microsoft, a déclaré sur Twitter que Reddit avait empêché Bing de crawler son site pour la recherche, favorisant ainsi un autre moteur de recherche et nuisant à la concurrence avec Bing.

Implications économiques et éthiques

Ce conflit entre Reddit et les grandes entreprises technologiques soulève des questions importantes à la fois sur le plan économique et éthique. D’une part, il s’agit de déterminer qui doit payer pour accéder aux contenus générés par les utilisateurs et dans quelle mesure. D’autre part, il est question de savoir comment des plateformes comme Reddit peuvent protéger et monétiser leurs données sans aliéner leur base d’utilisateurs.

La confrontation entre Reddit et Microsoft illustre les tensions croissantes à l’ère numérique, où les données sont devenues l’une des ressources les plus précieuses. Il reste à voir comment ce conflit évoluera et quelles en seront les répercussions sur les relations entre les plateformes et les entreprises technologiques. Ce qui est certain, c’est que Reddit est déterminé à garder le contrôle de ses données et à s’assurer que les entreprises qui souhaitent les utiliser paient en conséquence.