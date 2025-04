Proton VPN sur Windows : Nouvelle interface, widgets et sécurité renforcée !

Reconnu pour son engagement envers la confidentialité en ligne, Proton VPN, a récemment dévoilé une refonte majeure de son application Windows, visant à améliorer l’expérience utilisateur et à faciliter l’accès à ses fonctionnalités avancées.

Si de plus en plus de personnes se familiarisent avec les avantages d’un réseau privé virtuel (VPN) au quotidien — qu’il s’agisse d’un meilleur streaming, de confidentialité ou de sécurité —, le logiciel sous-jacent et ses fonctionnalités peuvent encore être intimidants. Comme l’explique David Peterson, directeur général de Proton VPN, cela peut limiter la capacité des utilisateurs, en particulier ceux qui ne sont pas familiers avec cette technologie, à profiter pleinement des avantages d’un VPN. C’est précisément là que la refonte de Proton VPN entre en jeu. « Les nouvelles applications Proton VPN simplifient plus que jamais la protection de la vie privée des utilisateurs tout en améliorant la transparence pour explorer les nouvelles fonctionnalités en toute simplicité », a déclaré Peterson.

Après le redesign de l’application Android l’année dernière, Proton VPN offre à ses utilisateurs la même esthétique et la même expérience intuitive sur son application Windows. Cette nouvelle version arbore une interface épurée et intuitive, simplifiant la navigation et l’utilisation des diverses options.

Parmi les améliorations notables, on trouve un menu des paramètres repensé, offrant un accès plus direct à des fonctionnalités telles que le Kill Switch, le port forwarding et le split tunneling. Kill Switch est une fonction qui interrompt immédiatement le trafic réseau si la connexion VPN est perdue, garantissant que votre adresse IP ne soit pas exposée accidentellement Le Port Forwarding est utile pour accéder en toute sécurité à votre réseau domestique depuis un autre emplacement ou pour permettre à quelqu’un d’autre d’y accéder. Enfin, le Split Tunneling permet de choisir quelles applications utilisent le VPN et lesquelles n’y sont pas soumises, offrant ainsi une flexibilité accrue dans la gestion de votre trafic Internet.

En plus de ces améliorations fonctionnelles, Proton VPN a introduit un mode clair pour l’application Windows, permettant aux utilisateurs de l’adapter à leurs préférences visuelles.

Proton VPN : Des nouveautés pour les applications mobiles

Parallèlement à la mise à jour Windows, Proton VPN a enrichi ses applications mobiles en introduisant des widgets pour iOS et Android. Ces widgets offrent la possibilité d’activer rapidement des connexions récentes ou épinglées d’une simple pression, sans avoir à ouvrir l’application. Les widgets Proton VPN sont réglables en différentes tailles, permettant ainsi aux utilisateurs de choisir celui qui s’adapte le mieux à la disposition de leur écran d’accueil et à leurs besoins.

L’application iOS bénéficie également d’un nouvel écran d’accueil, améliorant l’accès aux connexions favorites et fournissant des informations détaillées en temps réel sur la vitesse, la localisation et la durée de la connexion VPN.

Ces mises à jour reflètent l’engagement continu de Proton VPN à rendre ses services plus conviviaux et accessibles, tout en renforçant la sécurité et la confidentialité des utilisateurs.