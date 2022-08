Google lance une campagne pour reprocher à Apple de ne pas adopter la norme RCS

Rich Communication Service (RCS) est le successeur de SMS et MMS sur Android. Le débat entre la bulle bleue et la bulle verte dure depuis longtemps et voit souvent les utilisateurs changer de plateforme pour éviter la honte entre pairs. Pour tenter de mettre un terme à cette situation, Google a demandé à Apple de passer de sa plateforme restreinte iMessage aux « Rich Communication Services » (ou RCS), afin de permettre l’envoi de SMS en continu sur les appareils iPhone et Android.

Apple ayant fermé les yeux sur ces demandes, Google a décidé d’adopter une stratégie plus agressive. Le fabricant d’Android interpelle publiquement le fabricant de l’iPhone et demande aux gens de se joindre à sa campagne pour inciter Apple à faire la transition.

Pour ceux qui l’ignorent, lorsqu’un utilisateur Apple envoie un message à un autre utilisateur Apple par iMessage, il voit une bulle bleue. En revanche, si un utilisateur d’Android entame une conversation avec un utilisateur d’Apple, ce dernier verra une bulle verte (basculant vers les SMS et MMS) pour les SMS envoyés par un utilisateur d’Android. Le géant de Cupertino a créé cette disparité pour rappeler aux utilisateurs la différence d’OS dans iMessage. Et bien, c’est un inconvénient pour les utilisateurs dans de nombreux pays.

Google n’est pas satisfait de la position d’Apple et l’a exhorté à passer au RCS pour l’interopérabilité. Comme toutes ses précédentes demandes sont restées lettre morte, le géant de Mountain View a lancé une campagne publique pour rappeler à Apple son refus d’adopter le protocole RCS pour son service de messagerie. Google a mis en place un site Web dédié « Get the Message », qui expose les arguments pour lesquels Apple devrait passer au RCS et permettre une messagerie plus fluide entre les iPhone et les appareils Android.

Texting a friend with a different phone than you should be no problem… Right? @Apple? #GetTheMessage pic.twitter.com/Qa1TDkmUSK — Android (@Android) August 9, 2022

Le géant de Mountain View évoque les problèmes que rencontrent les utilisateurs d’Android lorsqu’ils parlent aux utilisateurs d’iMessage sur iPhone. « Il s’agit des vidéos floues, des discussions de groupe interrompues, des accusés de réception de lecture et des indicateurs de frappe manquants, de l’impossibilité d’envoyer des SMS en Wi-Fi, et plus encore », explique Google sur son site Web. Apple refuse d’adopter les normes RCS modernes et passe aux SMS et MMS pour les utilisateurs d’Android, ajoute l’entreprise. Elle a même créé le hashtag « #GetTheMessage », ainsi qu’un lien facile pour tweeter à propos de ce problème à Apple sur Twitter.

Un réel intérêt

En outre, le site Web de Google met en évidence les messages des réseaux sociaux et les articles de presse qui ont parlé du problème des bulles bleues et vertes au fil des ans. Il indique également les raisons pour lesquelles Apple devrait passer au RCS et précise que le RCS est plus sécurisé (chiffré), qu’il permet aux utilisateurs de partager des images non compressées, qu’il active les indicateurs de message, les accusés de réception et toutes les autres fonctions de messagerie modernes.

Hiroshi Lockheimer, SVP de Google, s’est également rallié à cette cause et a publiquement tweeté sur les avantages de l’utilisation de RCS et a exhorté Apple à l’activer sur ses appareils. Cependant, le géant de Cupertino est resté muet sur la question.