iOS 18 Bêta 3 : RCS étendu à davantage d’opérateurs à travers le monde

Le support de RCS pourrait représenter la plus grande mise à jour de la messagerie sur iPhone depuis le lancement d’iMessage. Bien que RCS (Rich Communication Services) ne soit pas encore accessible à tous, il est désormais disponible pour un plus grand nombre d’utilisateurs de la version bêta d’iOS 18.

Après un lancement initial très limité de RCS dans la bêta 2 d’iOS 18, il semble que RCS fonctionne avec des opérateurs en dehors des États-Unis dans la bêta 3. Selon 9to5Mac, le service s’est étendu aux clients de Videotron, Telus Mobility et Bell au Canada, aux clients de Telefonica en Espagne, à ceux de SFR en France, et à ceux de O2 en Allemagne. Cela s’ajoute au support existant pour RCS avec AT&T, T-Mobile et Verizon aux États-Unis.

Finalement, il s’agit toujours d’un nombre limité d’opérateurs, mais avec l’expansion de la portée de RCS sur iPhone au-delà des États-Unis, il y a de fortes chances que nous le voyions pris en charge pour d’autres opérateurs dans la prochaine version bêta d’iOS 18.

Cette nouvelle est particulièrement positive, car le support de RCS profitera aux communications entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android. RCS prend en charge de nombreuses fonctionnalités similaires à celles d’iMessage et WhatsApp, telles que les accusés de réception, les GIF et la possibilité de partager des images de meilleure qualité que via SMS. Contrairement aux applications de messagerie séparées, RCS est une norme de messagerie intégrée — voyez-le comme à une mise à niveau du SMS.

Ainsi, bien que les utilisateurs d’Android ne puissent pas accéder à iMessage, ils peuvent tout de même utiliser des fonctionnalités de messagerie avancées lorsqu’ils communiquent avec un utilisateur iOS, même en utilisant simplement leur application de messagerie par défaut.

RCS s’améliore encore, pas uniquement pour iOS 18

De manière opportune, la norme RCS vient également d’être mise à jour. La dernière version inclut la possibilité pour l’expéditeur du message de modifier, rappeler et supprimer les messages qu’il a envoyés pour lui-même et pour le destinataire du message, ainsi que la possibilité de répondre et de réagir (y compris avec des réactions personnalisées) aux messages envoyés et reçus.

La mise à jour inclut également la possibilité de signaler les messages comme spam et le support des « réactions personnalisées », ce qui inclut probablement des éléments comme Genmoji et Photomoji.

On peut espérer que cette mise à jour sera largement disponible sur Android bientôt.

Vous pouvez vous attendre à un déploiement complet du support RCS à l’échelle mondiale avec la version finale d’iOS 18, probablement en septembre — bien que, malheureusement, les utilisateurs d’Android continueront à voir des bulles de chat vertes lorsqu’ils enverront des messages à leurs amis utilisant un iPhone.