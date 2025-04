Amazon entre dans la course : Lancement imminent d’Internet par satellite Kuiper !

La plupart des activités de SpaceX ne sont pas pertinentes pour la majorité des gens, mais Starlink l’est. Il fournit l’Internet par satellite à haut débit dans le monde entier, afin que vous puissiez rester connecté même lorsque vous n’êtes pas sur le réseau. Cependant, Amazon est prête à lui faire de la concurrence.

Après des tests préliminaires concluants, Amazon se prépare à lancer les premiers satellites de son réseau Internet par satellite, Project Kuiper, marquant ainsi une étape significative dans sa compétition avec Starlink de SpaceX. Le lancement, baptisé « KA-01 » pour Kuiper Atlas 1, est prévu pour le 9 avril 2025 depuis la Cape Canaveral Space Force Station en Floride, utilisant une fusée Atlas V de United Launch Alliance (ULA). Ce prochain lancement fait suite au déploiement de deux satellites prototypes, KuiperSat-1 et KuiperSat-2, en octobre 2023.

Ce premier déploiement comprendra 27 satellites placés en orbite terrestre basse à environ 630 km d’altitude. Amazon prévoit d’établir une constellation de plus de 3 200 satellites pour fournir un service Internet haut débit et à faible latence à l’échelle mondiale, y compris dans les zones non desservies ou mal desservies.

Les utilisateurs auront besoin d’antennes terminales pour se connecter au réseau Kuiper. Amazon a dévoilé une petite antenne carrée de 7 pouces pesant environ 0,45 kg, capable d’offrir des vitesses allant jusqu’à 100 Mb/s, ainsi que des modèles plus grands pour les usages résidentiels et professionnels offrant des vitesses jusqu’à 1 Gb/s. L’entreprise prévoit de produire ces terminaux pour moins de 400 dollars chacun.

Afin de minimiser l’impact sur l’observation astronomique, les satellites de la mission KA-01 seront revêtus d’un film miroir diélectrique unique à Kuiper, conçu pour disperser la lumière du soleil réfléchie et réduire leur visibilité depuis le sol.

Le projet Kuiper de Amazon peut-il concurrencer SpaceX ?

Bien que Amazon ait déjà lancé deux prototypes de satellites en 2023, cette mission marque le début du déploiement à grande échelle de la constellation Kuiper. L’entreprise prévoit de commencer à offrir ses services Internet plus tard cette année. Pour mettre en place ce vaste réseau, Amazon a conclu des accords de lancement non seulement avec ULA, mais aussi avec Arianespace, Blue Origin, la société de Jeff Bezos, et même son principal concurrent, SpaceX. (Oui, SpaceX contribue techniquement à la construction d’un concurrent).

Ce lancement représente une avancée majeure pour Amazon dans le domaine des communications par satellite, renforçant sa position face à des concurrents établis comme SpaceX.

En soi, 3 200 satellites c’est bien, mais cela fait pâle figure par rapport à la flotte actuelle de Starlink, qui compte 7 000 satellites. On ne sait pas encore si Amazon prévoit d’en construire beaucoup plus une fois l’objectif des 3 200 satellites atteint, mais Starlink a de toute façon un avantage de 7 000 satellites, et il sera donc difficile de suivre SpaceX, qui continue à construire sa propre flotte encore plus loin.