L’UE pourrait obliger Apple à prendre en charge le RCS dans les 27 pays membres de l’UE

Grâce à l’UE, la série d’iPhone 15 disposera d’un port USB-C à la place du port Lightning propriétaire. La loi européenne sur les marchés numériques (DMA), adoptée par les 27 pays membres de l’UE, pourrait contraindre Apple à autoriser les développeurs à promouvoir des plateformes de paiement in-app tierces qui leur permettraient d’éviter la part de 15 à 30 % qu’Apple conserve sur les transactions in-app.

Apple entendra bientôt parler d’un autre changement qui pourrait lui être imposé par la DMA. Selon que l’UE considère ou non la plateforme iMessage d’Apple comme un « gardien », Apple pourrait être contraint d’ajouter la prise en charge du Rich Communication Service (RCS). Ce dernier est la plateforme utilisée par l’application de messagerie Android de Google et Google a essayé de convaincre Apple d’en ajouter la prise en charge pour iOS.

Ce qui est intéressant, c’est que RCS offre aux utilisateurs d’Android un grand nombre de fonctionnalités identiques à celles d’iMessage pour les utilisateurs d’iOS, telles que le chiffrement de bout en bout, la prise en charge de textes plus longs, des images et des vidéos de haute qualité, des accusés de lecture, des indicateurs de frappe, et bien d’autres encore. Et voici ce qu’il en est. Comme pour iMessage, tous les avantages énumérés disparaissent si un utilisateur iOS rejoint un groupe de discussion composé d’utilisateurs Android. Apple estime qu’iMessage est une fonctionnalité unique qui attire les acheteurs d’iPhone et ne souhaite donc pas ajouter la prise en charge de RCS.

Cependant, les fonctionnalités d’iMessage que vous n’obtiendrez pas avec RCS, telles que les Animojis, les Memojis et la possibilité d’envoyer des notes manuscrites, ne devraient pas suffire à inciter un consommateur à choisir un iPhone plutôt qu’un appareil Android. RCS propose également des fonctionnalités uniques, telles que les réponses suggérées et la possibilité de partager sa position avec sa famille et ses amis.

Selon BGR, si l’UE déclare qu’iMessage est un « gardien », Apple sera contraint de soutenir des plateformes de messagerie concurrentes telles que RCS. Une entreprise est considérée comme un « gardien » dans l’UE si elle a réalisé un chiffre d’affaires moyen d’au moins 7,5 milliards d’euros au cours des trois derniers exercices, ou si sa valeur de marché a atteint au moins 75 milliards d’euros au cours du dernier exercice.

Un « gardien »

Un « gardien » doit également opérer dans au moins trois États membres et aider plus de « 45 millions d’utilisateurs actifs mensuels et plus de 10 000 utilisateurs professionnels actifs annuels dans l’UE au cours des trois dernières années sur un certain nombre de services de plateforme de base, tels que les moteurs de recherche, les services de réseaux sociaux et les systèmes d’exploitation ». Apple fait valoir qu’elle n’a pas les 45 millions d’utilisateurs d’iMessage dans l’UE qui sont nécessaires pour qu’elle soit considérée comme un « gardien ».

Selon les définitions de la DMA, l’UE a déclaré en juillet dernier que sept entreprises technologiques pouvaient être considérées comme des « gardiens », à savoir Apple, Google, Amazon, Meta, Microsoft, Samsung et ByteDance. Booking.com a déclaré qu’il rejoindrait le groupe l’année prochaine. Aujourd’hui 6 septembre, l’UE annoncera exactement quelles entreprises sont des « gardiens » et dressera également la liste des services, comme iMessage, qui sont impactés. Ainsi, même si Apple est, aux yeux de la DMA, un « gardien », iMessage pourrait ne pas l’être. Et c’est important.

Rendez-vous plus tard dans la journée !