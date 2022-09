N’attendez pas le support RCS dans iMessage, « achetez plutôt un iPhone à votre mère »

Avec la sortie de l’iPhone 14, si vous avez des espoirs qu’Apple vous permette d’utiliser votre cher iMessage pour envoyer des vidéos à vos amis possédant un smartphone Android, eh bien, n’hésitez pas à les laisser tomber maintenant. Comme l’a fermement déclaré Tim Cook, elle préfère vous vendre un iPhone à la place.

Lors de l’événement Code 2022 de Vox Media, le PDG d’Apple a répondu à une question qui ramenait le sujet des bulles vertes et bleues et du refus d’Apple d’intégrer le Rich Communication Services (RCS) dans iMessage. La personne qui a posé la question voulait savoir ce que, selon Tim Cook, Steve Jobs penserait de l’utilisation de la norme RCS dans iMessage.

La réponse de Tim Cook a été qu’actuellement, les utilisateurs d’Apple ne demandent pas à Apple d’intégrer RCS dans iMessage, et pour cette raison, Apple ne le fera pas, du moins à ce stade. Et puis, Tim Cook a simplement déclaré qu’il « aimerait bien vous convertir à un iPhone » à la place.

Cependant, la personne a ensuite partagé que sa mère est incapable de visionner les vidéos qu’il lui envoie. Grâce à la norme RCS de Google, les utilisateurs d’Android peuvent partager des photos et des vidéos de haute qualité. Mais sans cette norme, les vidéos que vous envoyez par iMessage à un smartphone Android (ou vice-versa) sont reçues en mode « dégradé ».

Il s’agit donc d’une plainte valable. Néanmoins, la réponse de Tim Cook à cette question a été la suivante : « Achetez un iPhone à votre mère ».

“I don’t hear our users asking that we put a lot of energy” into RCS, says Tim Cook in response to a question at Code. “I would love to convert you to an iPhone.”

“I can’t send my mom certain videos,” says the questioner.

“Buy your mom an iPhone,” says Tim.

—nilay patel (@reckless) September 8, 2022