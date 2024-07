iOS 18 : La première bêta publique disponible avec des nouveautés excitantes

Si vous n’avez pas de compte développeur Apple et que vous souhaitez tester iOS 18 sur votre iPhone, réjouissez-vous ! Apple a enfin publié la première bêta publique d’iOS 18. Les bêtas publiques sont généralement plus stables que les bêtas développeurs, ce qui incite certains utilisateurs à attendre leur sortie.

Apple avait lancé la première bêta développeur d’iOS 18 juste après la keynote de la WWDC 2024 le 10 juin. Depuis, trois bêtas développeurs ont été publiées, et Apple a tendance à en sortir environ trois avant la version publique une semaine plus tard. Apple avait annoncé que la bêta publique arriverait en juillet, et ce moment est enfin arrivé.

La bêta publique ne se limite pas seulement à iOS 18. Avec la sortie d’aujourd’hui, il y a également des bêtas publiques pour iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia, tvOS 18 et visionOS 2. Donc, si vous possédez un iPad, une Apple Watch, un Mac, une Apple TV ou un Apple Vision Pro compatibles et que vous êtes prêt à plonger dans un logiciel pré-release, assurez-vous de télécharger ces bêtas également.

Si vous souhaitez essayer la bêta d’iOS 18, vous pouvez le faire directement depuis votre téléphone. Allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour Bêta, puis sélectionnez la iOS 18 Developer Beta ou iOS 18 Public Beta. Vous pouvez également télécharger les versions bêta sur la page du programme de logiciels bêta d’Apple.

iOS 18 : Quoi de neuf ?

iOS 18 s’annonce comme une mise à jour majeure, surtout si vous possédez un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max. En effet, iOS 18 est doté de nombreuses fonctionnalités d’Apple Intelligence, qui incluent des outils d’écriture, des résumés, des notifications prioritaires, des recherches améliorées dans l’application Photos remaniée, la génération d’images et même une Siri plus intelligente et une intégration de ChatGPT.

La nouvelle Siri améliorée est un changement particulièrement important. Avec Apple Intelligence, Siri devrait sembler plus naturelle, pertinente et personnelle. Elle aura une prise de conscience contextuelle à l’écran et sera capable de gérer des demandes multi-étapes.

Malheureusement, si vous ne possédez pas un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max, vous ne pourrez pas accéder aux fonctionnalités d’Apple Intelligence. En effet, ces deux iPhone sont les seuls assez puissants pour faire fonctionner Apple Intelligence (puce A17 Pro et 8 Go de RAM). Mais il y a d’autres fonctionnalités intéressantes d’iOS 18 qui ne dépendent pas d’Apple Intelligence.

Par exemple, les iPhone 15 et modèles antérieurs (jusqu’à l’iPhone XR) bénéficieront de toutes les améliorations de qualité de vie apportées par iOS 18. Cela inclut la nouvelle personnalisation de l’écran d’accueil permettant de placer les icônes et les widgets n’importe où sur la grille, la personnalisation des couleurs des icônes d’application, un nouveau Centre de contrôle, la possibilité de changer les raccourcis de l’écran de verrouillage, la planification des messages dans iMessage, le support RCS, et plus encore. Même sans Apple Intelligence, iOS 18 apporte de nombreuses fonctionnalités très demandées qui amélioreront considérablement votre expérience iPhone.

La version finale publique d’iOS 18 devrait arriver à l’automne, probablement en septembre, en même temps que la série iPhone 16.