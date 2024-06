WWDC 2024 : iPadOS 18 est officiel avec une application calculatrice, enfin !

Après une longue attente, l’événement WWDC 2024 est enfin arrivé et nous avons pu assister à la présentation d’iOS 18, de watchOS 11 et d’iPadOS 18. Qu’il s’agisse de l’arrivée d’une application Calculatrice sur les iPad, d’un nouvel onglet flottant pour les applications ou d’autres choses encore, voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet !

Avec l’iPadOS 18, l’IA ou, comme l’appelle Apple, « Apple Intelligence » arrive sur les iPad. L’élément le plus excitant de l’iPadOS 18 est probablement l’ajout d’une application de calculatrice intégrée. Cela fait des années que les utilisateurs d’iPad en veulent une. Aujourd’hui, non seulement ils l’obtiennent, mais l’application calculatrice a plus d’un tour dans son sac. Pour commencer, elle est compatible avec l’Apple Pencil.

Elle intègre également la nouvelle fonctionnalité Math Notes, qui vous permet de résoudre des équations avec l’application. Il s’agit d’une excellente fonctionnalité qui sera très utile aux étudiants. Cette fonctionnalité s’étend également à l’application Notes.

En ce qui concerne l’application Notes, iPadOS 18 lui apporte une nouvelle fonctionnalité Smart Script. Cette fonction corrige automatiquement votre écriture lorsque vous prenez des notes au stylo Apple en déplacement. Elle est censée la rendre plus lisible. Selon Apple, la fonction utilise un puissant « style d’apprentissage automatique sur l’appareil » pour ce faire. En d’autres termes, l’IA.

Ce qui est intéressant, c’est que la fonction peut imiter votre écriture, vérifier l’orthographe et même convertir ce que vous tapez en votre écriture. La transcription audio en direct est également disponible dans l’application Notes.

iPadOS 18, une nouvelle barre d’onglets flottante

Mais ce n’est pas tout, car vous pouvez désormais voir une nouvelle barre d’onglets flottante dans les applications, qui vous permet de les contrôler facilement. Vous pouvez naviguer facilement vers l’écran d’accueil, rechercher quelque chose dans l’application d’une simple pression, et bien plus encore.

L’application Freeform dispose désormais de Scènes qui vous permettent d’organiser votre tableau avec plus de précision. Sans oublier que vous pouvez facilement envoyer une copie de votre tableau Freeform pour que n’importe qui puisse l’ouvrir sur son appareil.

Par ailleurs, iPadOS 18 reprend quelques éléments des mises à jour d’iOS 18 et apporte la personnalisation de l’écran d’accueil et du centre de contrôle. Plus important encore, les applications tierces pourront utiliser l’intégration du centre de contrôle. En fait, il s’agit des boutons rapides d’Android, mais pour iOS !

Vous pouvez placer n’importe quelle icône d’application ou widget n’importe où sur l’écran d’accueil de votre iPad. Le Centre de contrôle, quant à lui, est désormais accessible par glissement et vous permet de redimensionner les icônes et de décider de leur emplacement.

L’application Photos a également fait peau neuve et propose désormais un onglet Jours récents. La bibliothèque Photos organise désormais automatiquement vos photos pour les rendre plus faciles à trouver, au lieu d’un simple amas de photos.

Un mode Jeu dédié

iPadOS 18 apporte également le partage d’écran à SharePlay, qui permet aux utilisateurs d’iPad de contrôler d’autres iPad. J’imagine que cela sera très utile aux parents pour surveiller l’utilisation de l’iPad par leurs enfants.

Le mode sombre s’étend désormais aux icônes et aux widgets des applications, ce qui confère à l’iPad un aspect plus furtif et plus épuré.

De plus, avec l’ajout d’un mode Jeu dédié à l’iPadOS 18, Apple prend enfin les jeux au sérieux. Si vous l’ignorez, Assassin’s Creed Shadows arrivera également sur l’iPadOS plus tard dans l’année, le 15 novembre. Récemment, Assassin’s Creed Mirage est également arrivé sur la plateforme, ce qui est donc le bienvenu.