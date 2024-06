WWDC 2024 : Apple intègre ChatGPT gratuitement sur iPhone, iPad et Mac

Lors de l’événement WWDC 2024, Apple a annoncé que l’intégration de ChatGPT arrive sur les iPhone, iPad et Mac fonctionnant sous iOS 18 et macOS Sequoia. La bonne nouvelle c’est que ChatGPT sera disponible gratuitement dans iOS 18 et macOS Sequoia sans compte.

Outre Apple Intelligence qui apporte une pléthore de fonctionnalités et d’expériences d’IA — qui sont traitées sur l’appareil et via le Private Cloud Compute d’Apple — l’intégration de ChatGPT est distincte. Les appareils Apple vous demanderont toujours la permission avant d’envoyer vos requêtes à ChatGPT. Comme l’expliquent OpenAI et Apple, « les utilisateurs d’Apple sont interrogés avant que les questions ne soient envoyées à ChatGPT, accompagnées de documents ou de photos, et Siri leur présente directement la réponse ».

« Nous sommes ravis de nous associer à Apple pour offrir ChatGPT à ses utilisateurs d’une nouvelle manière », a déclaré Sam Altman, PDG d’OpenAI, dans un communiqué. « Apple partage notre engagement en matière de sécurité et d’innovation, et ce partenariat s’aligne sur la mission d’OpenAI qui consiste à rendre l’IA avancée accessible à tous. Avec Apple, nous facilitons l’accès des personnes à ce que l’IA peut offrir ».

Vous pouvez accéder gratuitement à ChatGPT à partir de Siri et d’applications telles que Mail, Notes, etc. Vous pouvez demander à Siri de trouver des informations sur n’importe quel sujet à l’aide de ChatGPT ou de réécrire des textes dans Mail ou l’application Notes.

Vous pouvez également l’utiliser pour générer des images dans les applications prises en charge. Et si vous avez souscrit un abonnement ChatGPT Plus, vous pouvez accéder aux fonctionnalités payantes sur n’importe quel appareil Apple.

L’intégration de ChatGPT, mais pas que…

En outre, les abonnés payants de ChatGPT pourront lier leur compte pour accéder aux fonctions premium d’OpenAI dans les systèmes d’exploitation d’Apple.

Apple précise que vos requêtes ne seront pas enregistrées par OpenAI, le fabricant de ChatGPT. La rumeur a longtemps couru qu’Apple était en pourparlers avec OpenAI, Google et Anthropic, mais il est désormais confirmé qu’OpenAI a obtenu l’accord pour une intégration étroite de ChatGPT sur les produits Apple.

N’oubliez pas qu’Apple affirme que la prise en charge d’autres modèles d’IA est prévue pour bientôt. Parallèlement à son partenariat avec OpenAI, Apple a annoncé une multitude de nouvelles fonctionnalités d’IA sous le nom d’Apple Intelligence.