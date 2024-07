Tesla reporte la présentation de son futuriste robotaxi à octobre

Tesla a décidé de retarder la présentation de son robotaxi de quelques mois, selon un rapport de Bloomberg citant des sources proches du dossier. Elon Musk, le PDG de Tesla, avait annoncé il y a 3 mois que le robotaxi serait dévoilé lors d’un événement spécial le 8 août.

Cependant, des sources ont indiqué que cet événement est désormais reporté à octobre, afin de donner plus de temps aux ingénieurs pour perfectionner le prototype.

Le robotaxi de Tesla sera équipé de multiples caméras qui offriront une vue à 360 degrés de son environnement, complétées par des capteurs ultrasoniques et un radar frontal. Elon Musk a déjà mentionné que ce taxi autonome aura un design futuriste, sans volant ni pédales. Il a également affirmé que le service de robotaxi de Tesla proposera aux passagers « le coût par mile le plus bas qu’ils aient jamais connu », pouvant même coûter « moins qu’un billet de bus subventionné ou un billet de métro subventionné ».

L’idée d’un service de taxi autonome est un objectif de longue date pour Musk, qui l’a mentionnée pour la première fois il y a 8 ans. Récemment, ce projet ambitieux a été priorisé au détriment du développement d’une voiture électrique dont le prix serait encore plus bas que celui du véhicule le plus abordable de Tesla, la Model 3.

Ce n’est pas la première fois que la date de lancement du projet de robotaxi de Tesla est repoussée. En 2019, Musk avait déclaré que Tesla déploierait des robotaxis autonomes en 2020. Et il y a deux ans, le PDG de Tesla avait annoncé que le véhicule serait produit en masse cette année, ce qui n’est manifestement pas le cas.

Fonctionnalités du robotaxi de Tesla

Tesla a toutefois réussi à offrir un aperçu de la fonctionnalité de covoiturage de son robotaxi via l’application Tesla. Les captures d’écran ont révélé que cette application possède de nombreuses fonctionnalités des applications de covoiturage classiques, y compris une carte montrant le véhicule se dirigeant vers le point de prise en charge. Le passager pourra également ajuster la température intérieure du robotaxi à la température souhaitée avant l’arrivée du véhicule.

En fin de compte, ce sont les régulateurs qui décideront où et quand Tesla pourra déployer son service de robotaxi. Des entreprises concurrentes comme Waymo et Cruise ont rencontré d’énormes défis pour mettre en place leurs services de covoiturage limités dans quelques États. De plus, Uber a abandonné son projet de proposer le même type de service autonome en 2020, 2 ans après qu’une de ses voitures ait mortellement heurté un piéton en Arizona.