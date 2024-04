Automattic acquiert Beeper : Vers une intégration des services de messagerie multiplateformes

Beeper est une application de chat « universelle » conçue pour vous permettre de communiquer non seulement avec d’autres utilisateurs de Beeper, mais aussi avec des personnes qui utilisent d’autres plateformes de chat, notamment SMS, RCS, WhatsApp, Facebook Messenger, Slack, Signal, Telegram, Google Chat, Discord et IRC, pour n’en citer que quelques-unes.

Lancé pour la première fois en 2021 sous la forme d’une version bêta sur invitation uniquement, Beeper a récemment fait la une des journaux en raison de ses efforts (contrariés) pour s’intégrer au service iMessage d’Apple. Mais aujourd’hui, Beeper fait parler d’elle pour d’autres raisons. Beeper a été racheté par Automattic, la société mère de WordPress (et de Tumblr, Pocket Casts, Texts.com et d’autres services).

Tous les employés de Beeper rejoindront Automattic et continueront à travailler en tant qu’équipe indépendante, selon un communiqué de presse. Eric Migicovsky, créateur de la smartwatch Pebble et cofondateur de Beeper, deviendra le responsable de la messagerie chez Automattic.

Beeper est désormais disponible pour Android, iOS, macOS, Windows, Linux et ChromeOS (via l’application Android). Son utilisation est gratuite, mais des abonnements payants seront mis en place avec des fonctionnalités supplémentaires, notamment la possibilité d’utiliser plusieurs comptes pour chaque réseau.

Une chose que la dernière version de l’application n’a pas ? La prise en charge d’iMessage. Mais, Beeper note qu’avec la prise en charge de RCS sur les iPhone cette année, les utilisateurs devraient être en mesure d’envoyer des images et des vidéos de haute qualité et des messages chiffrés aux utilisateurs d’iPhone, ainsi que de voir les indicateurs de frappe et de lire les accusés de réception des messages.

Automattic possède à la fois Beeper et Texts

Maintenant que Automattic possède à la fois Beeper et Texts, la société dispose de deux applications différentes conçues pour vous permettre d’utiliser une seule application pour envoyer et recevoir des messages sur plusieurs plateformes.

Dans un article de blog, Beeper indique que les utilisateurs de Texts ne verront aucun changement dans l’immédiat, mais dans un autre article, la société indique qu’elle « fusionne avec l’équipe de Text.com… pour travailler ensemble sur notre mission commune de construire la meilleure application de chat au monde », alors ne soyez pas surpris si ces deux applications de chat multiplateformes finissent par fusionner en une seule.

Migicovsky adhère depuis longtemps à l’idée qu’il ne suffit pas de combiner vos habitudes de messagerie, mais qu’il faut les changer. Maintenant que tout le monde peut utiliser l’application, dit-il, il y aura beaucoup plus d’utilisateurs de Beeper qui enverront directement des messages à d’autres utilisateurs de Beeper, tout cela par l’intermédiaire de Matrix. « Notre vision est d’exploiter les connexions que nous avons avec d’autres entreprises et d’autres réseaux, dit-il, mais avec le temps, de faire migrer les gens et de leur donner l’occasion de passer à une norme ouverte pour la messagerie. Si Automattic et Beeper y parviennent, la bataille de la bulle bleue n’aura plus d’importance.