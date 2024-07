Xiaomi Mix Fold 4 : Le smartphone pliable le plus fin arrive bientôt

Le mois de juillet s’annonce riche en nouveautés pour le marché des smartphones pliables. Alors que Honor et Samsung préparent également de nouvelles sorties, le fabricant chinois Xiaomi se distingue avec le lancement imminent de deux nouveaux modèles : le Mix Fold 4 et le Mix Flip.

Les deux smartphones pliables de Xiaomi seront d’abord disponibles en Chine, mais des rumeurs fiables suggèrent que le Mix Fold 4 pourrait être lancé sur le marché international d’ici la fin de l’année.

Le populaire Ice Universe affirme que le Mix Fold 4 sera le premier modèle de la série Mix Fold à être commercialisé globalement. En outre, il pourrait devenir le pliable le plus fin du marché.

Le Mix Fold 4 est pressenti pour surpasser le Magic V2 de Honor, actuellement le pliable le plus fin avec une épaisseur de 9,9 mm. Le Magic V3 de Honor promet d’être encore plus mince, mais Ice Universe avance que le Mix Fold 4 réussira également à passer sous la barre des 10 mm.

Le Mix Fold 4 se distingue également par une série de spécifications haut de gamme, notamment une résistance à l’eau, une première pour un smartphone pliable. Il est attendu avec une configuration de quatre caméras (50 mégapixels + 60 mégapixels + 12 mégapixels + 10 mégapixels) et une batterie de grande capacité de 5 000 mAh.

Outre le Mix Fold 4, le Mix Flip : Une énigme internationale

Bien que le lancement international du Mix Flip reste incertain, de précédents rapports indiquent que le modèle pliable à clapet de Xiaomi pourrait également être disponible à l’international. Ce serait un pas important pour Xiaomi, démontrant son intention de rivaliser avec d’autres grandes marques sur la scène mondiale.

Si Xiaomi prévoit de dévoiler ses nouveaux modèles ce mois-ci, une annonce officielle devrait survenir dans les prochaines semaines. Sinon, le lancement pourrait être repoussé à août, comme ce fut le cas pour les précédents modèles de la série Mix Fold.

Ce qui a commencé comme un format de smartphone de niche montre de plus en plus de signes d’une généralisation. Avec Xiaomi, Honor et Samsung qui continuent d’investir dans ce secteur, on peut espérer que les prix commenceront à baisser — et qui sait, cela pourrait peut-être même convaincre Apple de fabriquer un iPhone pliable.