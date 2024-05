L’union de DocuSign et Lexion promet d’innover la gestion des contrats avec l’IA

Reconnu pour son expertise dans la gestion de contrats numériques, DocuSign a récemment annoncé l’acquisition de Lexion, une entreprise spécialisée dans la gestion de contrats assistée par IA, pour 165 millions de dollars. Cette acquisition renforce les ressources en intelligence artificielle de DocuSign, coïncidant avec ses investissements croissants dans le marché de la gestion de contrats.

Cette acquisition vise à renforcer la position de DocuSign dans le domaine de la gestion intelligente des accords (IAM), un secteur dans lequel l’entreprise s’est lancée le mois dernier.

« Nous partageons la même vision d’une gestion plus intelligente des contrats, et notre innovation commune alimentée par l’IA apportera plus de valeur, de productivité et de simplicité à nos clients combinés », a déclaré Allan Thygesen, directeur général de DocuSign, dans un communiqué. « Cette acquisition stratégique souligne notre engagement à fournir à nos clients des solutions [IAM] qui transformeront les données des accords en connaissances, accéléreront les révisions de contrats et stimuleront la productivité pour, au final, augmenter les revenus plus rapidement ».

Lexion, émanant de l’incubateur axé sur l’IA de l’Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2), a été co-fondée par Gaurav Oberoi, un pionnier déjà reconnu pour avoir développé la plateforme de sondage Precision Polling, acquise par SurveyMonkey. Cette acquisition apporte à DocuSign une expertise poussée dans la compréhension documentaire avancée, facilitant ainsi les revues de contrats, les négociations et les sessions de questions-réponses grâce à des processus automatisés.

En parallèle, DocuSign a lancé DocuSign IAM, une plateforme de gestion intelligente des accords, qui intègre plusieurs aspects de la génération et de la négociation d’accords d’entreprise, renforçant ainsi sa position dans ce domaine en rapide évolution.

DocuSign va renforcer son offre DocuSign IAM

Cependant, cette expansion n’est pas sans soulever des questions, notamment concernant les nouvelles politiques de DocuSign relatives à l’utilisation des données utilisateurs pour entraîner ses programmes d’IA. Selon les informations, ces données, y compris les contrats signés par les utilisateurs, contribueraient à améliorer le logiciel d’IA interne de l’entreprise.

Avec des acquisitions antérieures comme SpringCM et Seal Software, DocuSign continue de se positionner stratégiquement pour innover et élargir ses services à une multitude de cas d’utilisation et de secteurs. Cette stratégie d’acquisition, combinée à l’intégration des capacités d’IA de Lexion, semble prête à transformer de manière significative la gestion intelligente des accords chez DocuSign.