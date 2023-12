Beeper Mini : utiliser iMessage sur Android avec votre numéro de téléphone

La manie des bulles bleues se poursuit avec la sortie d’une nouvelle application qui vous permet d’utiliser iMessage sur Android. Toutefois, cette application se distingue des autres en ce qu’elle vous permet d’utiliser votre véritable numéro de téléphone, au lieu d’une adresse e-mail, ce qui vous permet de faire croire à vos amis iPhone que vous faites partie du même écosystème.

Qu’est-ce que Beeper Mini et comment fonctionne-t-il ?

Beeper Mini est une nouvelle application des gens de Beeper, l’application de chat unifiée avec un compagnon d’application Mac, qui vous permet d’utiliser iMessage, Telegram, Discord, RCS, et d’autres sur votre appareil Android.

Cependant, Beeper Mini permet aux utilisateurs d’Android d’envoyer et de recevoir uniquement des iMessages sans avoir à fournir leurs identifiants Apple ID. L’application n’en est qu’à ses débuts, mais elle prend déjà en charge la plupart des fonctions iMessage les plus importantes, telles que les discussions de groupe, le partage de médias en haute résolution, les réactions en emoji, les messages vocaux, et bien plus encore.

La configuration de Beeper Mini est simple. Il vous suffit de télécharger l’application sur Google Play, de cliquer sur “Continuer avec Google” pour vous connecter avec Google, d’autoriser l’application à accéder à vos conversations SMS et à votre liste de contacts, et le tour est joué. Une fois la configuration terminée, l’application récupère de manière transparente les conversations SMS que vous avez eues avec des utilisateurs d’iPhone et les transfère dans iMessage.

Ces conversations sont classées dans une liste comme dans la plupart des applications de chat, mais vous pouvez épingler certaines conversations en haut de la liste. Depuis l’écran d’accueil, vous pouvez appuyer sur le bouton “Nouvelle conversation”, glisser vers la droite pour marquer une conversation comme non lue ou glisser vers la gauche sur une conversation pour la mettre en sourdine. Dans la barre supérieure, vous pouvez modifier votre nom d’affichage et votre photo de profil ou accéder aux réglages de l’application, où vous pouvez modifier le thème, activer les reçus de lecture, désactiver les sons, activer les notifications push ou connecter votre identifiant Apple – une étape qui n’est pas totalement nécessaire.

Est-ce sûr ?

Après la débâcle de Nothing Chats et Sunbird, il serait tout à fait justifié de s’interroger sur la sécurité de cette application, et Beeper a donc pris plusieurs mesures pour gagner la confiance de ses utilisateurs soucieux de la sécurité. L’équipe de Beeper Mini a publié une analyse technique approfondie du fonctionnement de l’application, ainsi que d’autres documents plus techniques et le code source partagé par le développeur.

De l’avis de Mishaal Rahman, cette application est la première rétro-ingénierie véritablement réussie d’iMessage qui ne relaie pas les messages à partir d’une ferme de serveurs Mac Mini ou qui exige que vous vous connectiez à votre compte iCloud.

En fait, l’équipe de Beeper Mini est tellement convaincue de l’étanchéité de son application qu’elle est allée jusqu’à inviter les chercheurs en sécurité à vérifier toutes ses affirmations. Ils revendiquent audacieusement ce qui suit et affirment qu’ils sont différents des “autres applications”.

Contrairement à toutes les autres tentatives de création d’une application Android de ce type (y compris notre application Beeper de première génération), Beeper Mini n’utilise pas de serveur relais Mac dans un datacenter. Au contraire, l’application se connecte directement aux serveurs Apple pour envoyer et recevoir des messages chiffrés de bout en bout. Les clés de chiffrement ne quittent jamais votre appareil. Aucun identifiant Apple n’est nécessaire. Beeper n’a pas accès à votre compte Apple.

Est-ce gratuit ?

Beeper Mini est gratuit pendant les sept premiers jours. Après l’expiration des 7 jours d’essai gratuit, l’application coûtera 1,99 dollars par mois. Beeper explique que le coût mensuel de l’application permet à l’équipe de continuer à l’améliorer en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et, bien sûr, de gagner de l’argent puisque l’application sera dépourvue de publicité.

C’est un petit prix à payer si la possibilité d’utiliser iMessage sur Android est importante pour vous.

Qu’adviendra-t-il de l’application Beeper originale et de mes messages RCS ?

Beeper Mini peut fonctionner avec l’application Messages de votre appareil Android (ou avec l’application SMS/RCS par défaut). Beeper Mini ne traitera que les conversations iMessage et tout ce qui n’est pas iMessage continuera à arriver par votre application SMS/RCS par défaut. Cela signifie que vous devrez peut-être utiliser deux applications – une pour RCS et une pour iMessage – sur votre appareil Android pour le moment.

Si cela vous pose problème, vous pouvez toujours utiliser Beeper Cloud, qui est le nouveau nom de l’application Beeper originale. Cette application peut intégrer iMessage, RCS et de nombreuses autres applications de messagerie que vous utilisez. Cependant, notez que l’application Cloud vous demandera de vous connecter avec votre identifiant Apple et d’avoir accès à un Mac ou à un PC pour la configuration initiale. Ces étapes supplémentaires ne sont pas nécessaires sur l’application Beeper Mini puisqu’elle se connecte directement au réseau distant au lieu d’utiliser un serveur.

Cependant, la feuille de route de Beeper indique que Beeper Mini continuera à se développer en ajoutant d’autres fonctionnalités iMessage telles que l’import de l’historique des chats, les appels audio et vidéo Facetime, et les messages programmés. En outre, l’application prendra en charge les bulles de chat du système d’exploitation Android, les SMS, WhatsApp et Signal, ainsi que les 10 autres réseaux de chat non chiffrés actuellement pris en charge par l’application Beeper Cloud, parmi d’autres fonctionnalités planifiées.

À terme, Beeper Mini remplacera Beeper Cloud et l’ensemble ne formera plus qu’une seule application appelée “Beeper”. Une nouvelle application de messagerie unifiée qui utilise un protocole de sécurité plus avancé et qui a été développée en tenant compte du Material Design d’Android.