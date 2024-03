Beeper transforme la messagerie mobile : Adieu iMessage sur Android

L’application de messagerie mobile, Beeper, s’est distinguée par son concept « universel », permettant aux utilisateurs de communiquer au-delà des frontières des applications traditionnelles. Cette approche innovante vise à unifier les expériences de messagerie, mais elle a récemment rencontré des obstacles, notamment avec le service iMessage d’Apple.

Malgré ses efforts pour intégrer iMessage et permettre aux utilisateurs d’Android de communiquer avec ceux de l’iPhone, Beeper a dû se rétracter face à l’opposition d’Apple. Après plusieurs tentatives, Beeper a lancé sa nouvelle application Android en version bêta, qui, curieusement, exclut désormais le support d’iMessage.

La version remaniée de Beeper pour Android se targue d’un design modernisé et d’une optimisation significative de la vitesse, améliorant ainsi l’expérience utilisateur dans la consultation, l’envoi et la recherche de messages. L’application propose deux modes de boîte de réception, « Minimal » et « Pro », offrant aux utilisateurs la liberté de choisir le niveau de détails affichés. De plus, elle introduit de nouveaux thèmes, dont un thème noir OLED et un thème Material You, tout en optimisant l’interface pour les tablettes et les téléphones pliables.

Bien que Beeper supporte actuellement une gamme étendue de plateformes de messagerie telles que SMS, RCS, WhatsApp, Telegram et Signal, l’absence d’iMessage est notable. La société travaille encore sur le développement de fonctionnalités comme la programmation de messages, la prise en charge d’Android Auto, la possibilité de supprimer des conversations et le chiffrement de bout en bout pour WhatsApp et Google Messages.

Il est important de noter que l’accès à Beeper reste exclusif, via un système d’invitation. Les utilisateurs actuels peuvent explorer la nouvelle application Android en phase bêta, tandis que les nouveaux venus sont invités à s’inscrire sur une liste d’attente ou à obtenir une recommandation d’un utilisateur existant.