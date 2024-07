iMac M4 : Performances boostées et design raffiné attendus pour 2024

Les passionnés d’Apple attendent avec impatience la sortie de l’iMac M4 — doté de la puce Apple M4, dont l’arrivée sur le marché est prévue pour la fin de l’année 2024.

Cette nouvelle itération du populaire ordinateur de bureau tout-en-un promet des mises à niveau et des améliorations notables, ce qui en fait un choix convaincant pour les utilisateurs à la recherche d’une machine puissante et polyvalente. La vidéo ci-dessous de Matt Talks Tech nous donne plus de détails sur ce que l’on peut attendre du dernier iMac.

Au cœur de l’iMac M4 se trouvera le chipset M4 avancé, qui devrait offrir des performances supérieures à celles de ses prédécesseurs. Le chipset comprendra un processeur à 10 cœurs, composé de 6 cœurs d’efficacité et de 4 cœurs de performance, ainsi qu’un GPU à 10 cœurs. Cette puissante combinaison garantit que l’iMac M4 peut gérer des tâches exigeantes avec facilité, qu’il s’agisse de création de contenu de niveau professionnel, d’analyse de données complexes ou d’expériences de jeu immersives.

Si le design général de l’iMac M4 restera largement identique à celui du modèle 2021, Apple devrait apporter de légères modifications pour s’adapter aux dernières normes de connectivité. L’un des changements notables est le potentiel passage à la connectivité USB-C, qui s’aligne sur les réglementations de l’Union européenne en matière de normalisation des ports de charge. Cette transition offrira aux utilisateurs une compatibilité et une commodité accrues lors de la connexion de périphériques et d’accessoires.

L’iMac M4 sera disponible dans une gamme de couleurs éclatantes, notamment le bleu, le vert, le rouge, l’argent, le jaune, l’orange et le violet, permettant aux utilisateurs de choisir un design qui complète leur style personnel et l’esthétique de leur espace de travail.

L’appareil sera doté d’un superbe écran LED Retina de 23,5 pouces avec une résolution de 4.5K (4480 x 2520 pixels), offrant des images nettes et des expériences de visualisation immersives.

Les options de stockage de l’iMac M4 iront de 256 Go à 2 To, pour répondre aux différents besoins et préférences des utilisateurs.

Les configurations de mémoire vive commenceront à 8 Go, avec des options de mise à niveau vers 16 Go et 24 Go pour des capacités multitâches améliorées et des performances fluides.

L’iMac M4 sera équipé de nouveaux ports USB-C

En termes de connectivité, l’iMac M4 sera équipé de deux ports USB-C Thunderbolt 4, permettant un transfert de données à grande vitesse et la prise en charge d’écrans externes. Les configurations supérieures de l’appareil incluront deux ports USB-C supplémentaires, élargissant encore les options de connectivité. Certains modèles seront également dotés d’un port Ethernet à 1 Gbps pour la connectivité réseau filaire.

L’iMac M4 sera également doté d’une caméra Center Stage 1080p, garantissant des appels vidéo et des expériences de conférence de haute qualité. La fonction de suivi intelligent de la caméra permet aux utilisateurs de rester centrés dans le cadre, même lorsqu’ils se déplacent, ce qui améliore l’expérience globale de la communication vidéo.

Prix et disponibilité

Le modèle de base de l’Apple M4 iMac, doté de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, sera proposé à partir de 1 299 dollars. Les configurations supérieures, avec des capacités de mémoire vive et de stockage accrues, seront proposées à des prix équivalents, ce qui permettra aux utilisateurs de choisir le modèle qui répond le mieux à leurs besoins et à leur budget.

Apple devrait commercialiser l’iMac M4 aux alentours d’octobre ou de novembre 2024, suivant un cycle de mise à niveau plus fréquent d’environ 15 mois. Ce cycle de mise à niveau plus court permet aux utilisateurs d’avoir accès aux dernières technologies et aux améliorations des performances en temps voulu.

L’iMac M4 d’Apple représentera une mise à niveau convaincante pour les utilisateurs à la recherche d’un ordinateur de bureau puissant et polyvalent. Avec ses performances accrues, sa connectivité améliorée et son design subtilement affiné, l’iMac M4 est prêt à répondre aux exigences des professionnels, des créatifs et des utilisateurs de tous les jours. À mesure que la date de sortie approche, l’enthousiasme continue de croître autour de cet ajout très attendu à la gamme d’ordinateurs de bureau d’Apple.