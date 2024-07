OnePlus 13 : Une batterie de 6 200 mAh pour une autonomie record ?

Source réputée et informateur fiable, Digital Chat Station a récemment partagé des nouvelles très excitantes pour les fans de OnePlus concernant le prochain flagship de la marque, le OnePlus 13. Selon cet informateur, le futur OnePlus 13 sera équipé d’une batterie nettement plus grande.

Cette information circulait déjà depuis un moment, mais la publication de Digital Chat Station vient confirmer nos attentes concernant la batterie du OnePlus 13.

En effet, la source affirme que le OnePlus 13 sera doté d’une batterie de 6 100 mAh ou 6 200 mAh. Bien qu’il n’ait pas précisé de quel modèle il parlait, tout dans son message pointe vers le OnePlus 13. Nous pouvons donc nous réjouir de cette nouvelle. Des rumeurs antérieures avaient également évoqué une batterie d’au moins 6 000 mAh pour ce modèle.

Le OnePlus 12 possédait déjà une batterie généreuse de 5 400 mAh, et il offrait une excellente autonomie. OnePlus semble vouloir aller encore plus loin, ce qui est une très bonne nouvelle. Une plus grande batterie sur un flagship est toujours une amélioration bienvenue, surtout si elle n’ajoute ni encombrement ni poids (ce que nous espérons).

Le lancement du OnePlus 13 est prévu pour cette année, probablement d’abord en Chine, comme pour les modèles précédents. Le lancement mondial est attendu pour janvier 2025. Il est important de noter que rien n’est encore confirmé.

Spécifications attendues du OnePlus 13

Outre une batterie impressionnante, d’autres spécifications sont également en circulation. Le OnePlus 13 pourrait être équipé d’un puissant chipset Snapdragon 8 Gen 4, qui sera annoncé en octobre. Il pourrait également disposer d’un écran 2K de 6,8 pouces et probablement d’une recharge sans fil de 50W, comme le OnePlus 12.

En ce qui concerne les caméras, le OnePlus 13 pourrait offrir trois caméras de 50 mégapixels avec un branding Hasselblad. Des améliorations de la résistance à l’eau sont également prévues, avec une certification IP68 ou IP69.

Tout cela indique que le marché des flagships reprend vie. Ces dernières années, les améliorations des flagships semblaient être de simples itérations. Cependant, avec les rumeurs d’importantes mises à jour pour l’iPhone 16 Pro d’Apple, les innovations de Samsung avec Galaxy AI et les prochains modèles pliables, et maintenant le OnePlus 13, les choses deviennent de nouveau intéressantes.