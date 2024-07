NFC : Une nouvelle ère de paiements multiples en un seul geste

La technologie NFC (Near Field Communication) a transformé nos smartphones en outils de paiement sans contact, facilitant les transactions au quotidien. Certains experts estiment même que la connectivité NFC pourrait devenir aussi essentielle que le Bluetooth, le Wi-Fi et la connectivité cellulaire.

Bien que cette opinion soit discutable, il est indéniable que la prochaine génération de NFC, actuellement en cours de développement par le NFC Forum, promet des innovations significatives.

Le NFC Forum, l’organisme qui établit les standards NFC, regroupe des géants de la technologie tels qu’Apple, Google et Qualcomm. L’une des fonctionnalités majeures en préparation pour la nouvelle génération de NFC est appelée Multi-Purpose Tap. Cette innovation permettra de transférer une quantité de données bien plus importante en une seule tap, rendant chaque interaction NFC beaucoup plus riche et polyvalente.

Avec Multi-Purpose Tap, un simple tap sur un bouton NFC pourrait non seulement réaliser un paiement mobile via une carte de crédit, mais aussi vérifier l’âge de l’acheteur pour des achats spécifiques (comme l’alcool) et émettre un reçu numérique.

Pour les magasins avec des cartes de fidélité, cette fonctionnalité pourrait ajouter une nouvelle transaction à la carte et ajuster le prix en fonction des remises ou des avantages accumulés.

Une innovation NFC en cours de développement

Mike McCamon, directeur exécutif du NFC Forum, a déclaré dans un communiqué de presse : « Multi-Purpose Tap apportera encore plus de commodité aux expériences utilisateur sans contact en permettant de réaliser plusieurs transactions de manière fluide avec un seul tap. Les consommateurs et les détaillants apprécient la sécurité, la fiabilité et la commodité des paiements sans contact – imaginez pouvoir également enregistrer des points de fidélité ou recevoir votre reçu avec le même geste instantané ».

Pour rappel, le Google Nexus S, lancé fin 2010, fut le premier smartphone Android à supporter le NFC. Les iPhone 6 et iPhone 6 Plus, sortis en 2014, ont été les premiers modèles d’iPhone équipés d’une puce NFC. Depuis, le NFC est devenu un standard pour les paiements mobiles, et son évolution continue promet de simplifier encore davantage nos interactions quotidiennes.