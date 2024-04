Google Photos démocratise ses outils de retouche avancés pour tous

Google Photos propose gratuitement des outils de stockage et de retouche de photos, mais pour en tirer le meilleur parti, il faut souscrire un abonnement. Cette situation est en train de changer, car certaines fonctions d’édition de Google Photos sont désormais accessibles à tous.

Magic Eraser, Photo Unblur et d’autres fonctions de retouche de Google Photos nécessitaient auparavant un smartphone Google Pixel ou un abonnement Google One. Ces fonctionnalités utilisent un mélange d’intelligence artificielle sur l’appareil et de serveurs dans le cloud, de sorte que les exigences matérielles spécifiques ou l’abonnement étaient logiques. Certaines de ces fonctionnalités sont désormais gratuites pour tout le monde, avec quelques mises en garde.

La liste complète des fonctionnalités désormais disponibles gratuitement comprend la gomme magique, le flou photo, l’effet HDR, le flou portrait, le pop couleur, Portrait light, les suggestions de ciel, les photos cinématiques, les styles dans l’éditeur de collage et les effets vidéo.

La Gomme magique est probablement l’outil le plus utile, et il était initialement exclusif aux smartphones Pixel jusqu’à ce qu’elle soit déployée en tant que fonctionnalité d’abonnement payante en février 2023.

Google a déclaré dans un article de blog : « À partir du 15 mai, un grand nombre de nos outils de retouche alimentés par l’IA — comme la gomme magique, Photo Unblur et Portrait light — seront disponibles pour tous ceux qui utilisent Google Photos, sans abonnement. Vous pourrez également accéder à ces fonctionnalités sur davantage d’appareils, notamment les tablettes Pixel ».

Google déploie également l’Éditeur magique sur tous les appareils Pixel gratuitement, et les autres appareils peuvent l’utiliser avec le plan Google One de 2 To ou plus. Éditeur magique utilise l’IA générative pour effectuer des modifications plus complexes sur les photos, comme déplacer la position de certains objets ou changer les couleurs dans des régions spécifiques. Les iPhone et autres appareils Android obtiendront gratuitement 10 sauvegardes Éditeur magique par mois.

Google Photos, quelques inconvénients à noter

Les nouvelles fonctionnalités gratuites présentent d’autres inconvénients. Un article d’assistance sur le site de Google indique que certaines fonctionnalités d’édition ne fonctionneront pas sur les appareils dotés de processeurs 32 bits, de moins de 3 Go de RAM ou d’un système d’exploitation antérieur à Android 8.0 Oreo ou iOS 15. Certains outils sont également des téléchargements distincts, qui nécessitent un peu d’espace de stockage libre. Google recommande une connexion Wi-Fi pour ces téléchargements initiaux, mais vous pouvez les effectuer via une connexion cellulaire si nécessaire.

Meilleure prise, Boost vidéo et Gomme magique audio sont désormais les seules fonctionnalités de Google Photos exclusives aux appareils Pixel. Gomme magique audio et Meilleure prise sont disponibles sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, tandis que Boost vidéo ne fonctionne que sur le Pixel 8 Pro.