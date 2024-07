Honor Magic V3 : Des photos en direct avant la révélation officielle

À une semaine de la révélation officielle du Honor Magic V3, des images en direct du téléphone ont fuité sur Weibo, dévoilant le design sous tous les angles. Les photos montrent les versions bleue, rouge et blanche du Magic V3, le nouveau fleuron de Honor qui est censé devenir le smartphone pliable le plus fin au monde, au moins jusqu’à la sortie du Xiaomi Mix Fold 4.

Le Honor Magic V3 sera officiellement présenté en Chine le 12 juillet, aux côtés de trois autres appareils : le Magic V3s, le MagicPad 2 et le MagicBook Art 14. Selon Honor, le Magic V3 sera encore plus mince que le Magic V2, qui mesure 156,7 x 74,1 x 9,99 mm.

En plus d’être plus mince que son prédécesseur, le Magic V3 bénéficie de plusieurs améliorations matérielles, notamment un meilleur processeur et une meilleure caméra. Bien que Honor n’ait pas encore confirmé les spécifications du Magic V3, des rapports antérieurs suggèrent que le nouveau fleuron de la marque sera alimenté par le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.

La configuration de la caméra reste la même, mais le Magic V3 dispose d’un zoom optique 3,5x grâce à sa caméra périscopique, contre 2.5x pour le Magic V2.

Tout comme le Magic V2, le prochain Magic V3 pliable sera équipé d’une batterie de plus de 5 000 mAh avec un support de charge filaire de 66W. Nous savons également que le smartphone sera doté de 16 Go de RAM, bien qu’il ne soit pas clair si Honor lancera différentes versions basées sur la quantité de RAM.

Disponibilité internationale et variantes du Honor Magic V3

En cas de besoin, l’entreprise chinoise pourrait lancer plusieurs modèles du Magic V3 avec différentes capacités de stockage interne, comme ce fut le cas avec le Magic V2.

Enfin, il est important de mentionner que le Magic V2 sera disponible à l’international, même si cela prendra probablement au moins un mois pour que Honor l’introduise sur d’autres marchés après sa sortie en Chine.