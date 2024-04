Proton élargit son écosystème avec l’acquisition de Standard Notes

Proton a démarré comme un service unique, le Proton Mail chiffré et sécurisé, mais s’est développé depuis pour devenir un écosystème complet d’applications connectées. Il existe désormais un gestionnaire de mots de passe (Proton Pass), un service de stockage sur le cloud (Proton Drive), une application de calendrier (Proton Calendar) et un réseau privé virtuel (Proton VPN).

Proton vient d’annoncer le rachat d’une application de notes populaire, ce qui pourrait permettre d’ajouter un autre service utile à cette bibliothèque.

Proton vient d’annoncer le rachat de Standard Notes, une application de prise de notes chiffrée de bout en bout utilisée par 300 000 personnes. Grâce à cette acquisition, Standard Notes rejoindrait l’écosystème des applications Proton. On ne sait pas si le service sera rebaptisé « Proton Notes » ou quelque chose du genre — Proton garantit que le service restera « indépendant », mais il indique également que les ingénieurs de Standard Notes et de Proton commenceront à travailler ensemble immédiatement.

C’est la deuxième fois que Proton réalise une acquisition. En 2022, la société a acheté SimpleLogin, qui est ensuite devenu une partie de l’infrastructure de Proton Pass. C’est toutefois la première fois que Proton acquiert une application réelle pour l’intégrer dans son écosystème. L’entreprise précise que les prix du service ne changeront pas et que, de même, si vous avez un abonnement permanent à Notes, celui-ci sera toujours honoré.

Cependant, Proton pourrait choisir d’intégrer Standard Notes dans son système de facturation actuel et dans ses plans premium, nous devrons donc voir ce qu’il en est une fois que la fusion sera un peu plus finalisée. Les deux entreprises affirment que la fusion est une évidence — après tout, Standard Notes est déjà une application qui a des normes de sécurité élevées et qui prend en charge le chiffrement de bout en bout.

Une acquisition en douceur pour Proton

Pour l’instant, nous ne savons pas quand, ou si, l’application changera beaucoup au fur et à mesure de son intégration dans l’écosystème Proton, mais vous ne devriez pas voir de changements majeurs pour l’instant. Et comme mentionné, vous ne devriez pas non plus voir de changements dans ce que vous payez ou dans la manière dont c’est facturé. Les choses pourraient toutefois changer au cours des prochains mois. Peut-être pas au niveau de la marque, mais au moins à d’autres égards.

Les conditions financières de l’acquisition ne sont pas divulguées.