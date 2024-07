Paris 2024 : Comment l’IA d’Intel transforme les Jeux Olympiques

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 vont bénéficier d’une révolution technologique grâce à l’intégration de l’IA par Intel, offrant une expérience inédite tant pour les athlètes que pour les spectateurs.

Depuis son implication dans les Jeux d’hiver de PyeongChang 2018, Intel a maintenu son partenariat avec le Comité international olympique (CIO) et servira de partenaire officiel de la plateforme mondiale d’IA pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. La stratégie d’Intel consiste à fournir des solutions innovantes basées sur l’IA qui enrichiront les expériences des fans, des organisateurs, des athlètes et du public mondial.

Du 26 juillet au 10 août, les Jeux Olympiques de Paris 2024 mettront en vedette des athlètes de 200 pays. En coulisses, Intel utilisera l’IA pour transformer la façon dont les événements sont présentés, en mettant l’accent sur des moments forts et en optimisant l’expérience des participants.

Sarah Vickers, responsable du bureau des Jeux Olympiques et Paralympiques chez Intel, a déclaré que l’IA serait un élément clé de leur stratégie pour ces jeux, reflétant les tendances technologiques actuelles. Vickers dirigera une équipe de plus de 100 employés d’Intel à Paris, dédiés à développer et mettre en œuvre cette stratégie.

En plus de l’engagement avec les athlètes, l’IA d’Intel curera des moments forts et suggérera des sports idéaux aux spectateurs en fonction de leurs préférences. Bien que le chatbot d’Intel, conçu pour interagir avec les participants, ne soit pas encore disponible au grand public, il pourra filtrer et répondre à des questions, tout en signalant celles nécessitant une attention particulière pour des réponses futures.

Des moments forts générés par l’IA pour une couverture améliorée

L’innovation d’Intel permettra une curation automatisée des événements olympiques, facilitant la création de moments forts, même pour des sports moins médiatisés. Grâce à l’auto-label en temps réel, cette technologie permettra une couverture plus étendue et soutiendra les pays disposant de ressources limitées en diffusion. La génération automatique de moments forts des services de diffusion olympique, alimentée par la plateforme Intel Geti, fournira instantanément des moments forts personnalisés, rationalisant ainsi les processus de production et de montage.

Les Jeux Olympiques de 2024 marqueront également le début d’une diffusion en direct en 8K alimentée par des processeurs Intel Xeon. Cette technologie permettra de diffuser en direct en 8K avec une latence minimale, offrant aux téléspectateurs une expérience de visionnage en haute résolution. Cette innovation établit une nouvelle norme pour la diffusion des événements sportifs du futur.

En partenariat avec Samsung, Intel introduira un système avancé d’identification des talents basé sur l’IA. Utilisant des smartphones et tablettes Samsung dotés de capacités de vision par ordinateur, ce système observera les performances des athlètes pour déterminer leur aptitude à différents sports olympiques. Ce programme, testé initialement au Sénégal, a évalué les compétences de 1000 enfants pour identifier de futurs athlètes pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026.