Le litige continue : Epic Games accuse Apple de blocage délibéré en Europe

Epic Games a déposé une nouvelle plainte contre Apple pour pratiques anticoncurrentielles auprès de l’Union européenne, accusant le géant à la pomme croquée de retarder délibérément le lancement de sa propre boutique de jeux iOS en Europe.

Le développeur de Fortnite affirme qu’Apple refuse son application en raison de la similitude des labels et des boutons « Installer » et « Achats intégrés » utilisés dans l’App Store. Selon Epic Games, ces conventions de nommage sont courantes dans les boutiques d’applications populaires sur diverses plateformes, y compris les applications iOS.

Dans une série de publications sur X (anciennement Twitter), Epic Games a déclaré : « Nous utilisons les mêmes conventions de nommage “Installer” et “Achats intégrés” que celles utilisées dans les boutiques d’applications populaires sur plusieurs plateformes, et nous respectons les conventions standard pour les boutons dans les applications iOS. Le rejet d’Apple est arbitraire, obstructif et en violation de la DMA (Digital Markets Act), et nous avons partagé nos préoccupations avec la Commission européenne ».

La réponse d’Apple et le silence de la Commission européenne

Apple a répliqué qu’elle travaille avec le développeur pour trouver une solution afin que la boutique de jeux puisse être mise à disposition. De son côté, la Commission européenne, organe législatif de l’UE, a refusé de commenter l’affaire.

Ce différend n’est pas le premier entre les deux entreprises. Une bataille juridique est en cours depuis 2020, lorsque Epic Games a accusé Apple de pratiques anticoncurrentielles aux États-Unis. Epic a contesté la commission pouvant atteindre 30 % qu’Apple impose sur les paiements intégrés dans les applications iOS, arguant que cela contrevenait aux régulations antitrust américaines.

Un juge a statué qu’Apple ne détient pas de monopole et n’est pas obligé de permettre les magasins d’applications tiers aux États-Unis. Cependant, la société a été contrainte de permettre les ventes intégrées en dehors de l’App Store.

La réponse juridique continue

Apple a accepté de se conformer, mais a annoncé qu’elle appliquerait toujours une commission de 27 % sur les ventes (12 % pour les petits développeurs). Epic Games a considéré cette position comme un acte de mauvaise foi allant à l’encontre de l’esprit de la décision du juge, et est retourné en justice pour contester cette commission.

En mai, le juge a laissé entendre qu’elle pourrait statuer en faveur d’Epic en raison des problèmes liés à l’action d’Apple. Elle a demandé la divulgation complète de tous les documents internes d’Apple concernant la décision de la commission de 27 %.