Google Axion : le nouveau CPU Arm va défier Microsoft et Amazon dans la course à l’IA

Google a dévoilé ses premiers processeurs Arm personnalisés pour les datacenters, lors de son événement Google Cloud Next 24. Les nouveaux processeurs Google Axion sont destinés aux charges de travail générales tels que les serveurs Web et d’applications, les microservices conteneurisés, les bases de données open source, etc.

Les processeurs basés sur la technologie Arm sont devenus de plus en plus populaires dans les datacenters et les opérations sur le cloud en raison de leurs solides performances et de leur efficacité énergétique supérieure. Google possède déjà sa propre gamme de silicium personnalisé, avec sa puce Tensor qui équipe sa gamme de smartphones et de tablettes Pixel. L’entreprise a donc élargi son offre en ajoutant la puce Axion à sa gamme.

L’investissement de l’entreprise dans le silicium personnalisé remonte à 2015, lorsque le géant de la technologie a lancé ses premières unités de traitement tensoriel (TPU). Google a également développé sa propre unité de codage vidéo (VCU) et ses propres puces Tensor pour les appareils mobiles.

Les principaux rivaux de Google en matière de services en cloud, Amazon et Microsoft, disposent de leurs propres processeurs basés sur la technologie Arm, mais Amin Vahdat, vice-président de Google chargé de l’apprentissage automatique, des systèmes et de l’IA en cloud, a déclaré : « Les processeurs Axion combinent l’expertise de Google en matière de silicium et les cœurs de processeur les plus performants d’Arm pour offrir des instances dont les performances sont jusqu’à 30 % supérieures à celles des instances à usage général basées sur Arm les plus rapides disponibles aujourd’hui dans le cloud ».

Les CPU Axion auront également « des performances jusqu’à 50 % supérieures et une efficacité énergétique jusqu’à 60 % supérieure à celles des instances comparables de la génération actuelle basées sur x86 », a ajouté Vahdat.

Google Axion, une étape importante

Construits à partir du processeur Arm Neoverse V2 et sur l’architecture et le jeu d’instructions standard Armv9, les nouveaux processeurs sont soutenus par Titanium, un système de microcontrôleurs en silicium personnalisés et de charges d’extension hiérarchisées conçu pour optimiser les performances pour les charges de travail des clients.

« L’annonce par Google du nouveau processeur Axion marque une étape importante dans la fourniture de silicium personnalisé optimisé pour l’infrastructure de Google et construit sur notre plateforme haute performance Arm Neoverse V2 », a déclaré Rene Haas, PDG d’Arm. « Des décennies d’investissement dans l’écosystème, combinées à l’innovation continue de Google et à ses contributions aux logiciels libres, garantissent la meilleure expérience pour les charges de travail qui comptent le plus pour les clients fonctionnant sur Arm ».

Les contributions à l’écosystème Arm que Haas a mentionnées comprennent l’open-sourcing d’Android, Kubernetes, TensorFlow et le langage Go, et devraient ouvrir la voie à la compatibilité et à l’interopérabilité des applications d’Axion. Google affirme que les clients pourront déployer de manière transparente des charges de travail Arm sur Google Cloud avec des réécritures de code limitées, en accédant à un écosystème de clients cloud et de développeurs de logiciels qui exploitent des logiciels natifs d’Arm.

Disponible dans le courant de l’année

Les nouveaux processeurs Axion seront mis à la disposition des clients de Google Cloud dans le courant de l’année. Les machines virtuelles basées sur les processeurs seront disponibles en avant-première dans les mois à venir.

L’annonce de Google sur le CPU basé sur l’architecture Arm arrive quelques mois après que Microsoft a révélé ses propres puces de silicium personnalisées conçues pour son infrastructure cloud. Microsoft a développé sa propre puce d’IA pour entraîner de grands modèles linguistiques et un CPU basé sur Arm pour les charges de travail cloud et d’IA. Amazon propose également des serveurs basés sur Arm depuis des années grâce à son propre CPU personnalisé, les dernières charges de travail pouvant utiliser les serveurs Graviton3 sur AWS.

Comme Microsoft et Amazon avant lui, Google peut désormais réduire sa dépendance à l’égard de partenaires tels que Intel et Nvidia, tout en les concurrençant sur le marché des puces personnalisées pour alimenter les charges de travail d’IA et de cloud.