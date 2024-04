Apple prépare un coup de maître en IA pour iOS 18 avec l’acquisition de Datakalab

Apple aurait acquis Datakalab, une startup d’intelligence artificielle basée à Paris, dans le cadre de son projet de fournir des outils d’intelligence artificielle sur les appareils. Cette nouvelle intervient juste après que Mark Gurman a rapporté qu’Apple développait un Large Language Model (LLM) propriétaire afin d’apporter des fonctionnalités d’IA aux iPhone.

Ne nous voilons pas la face, 2024 est l’année de l’IA. Si votre smartphones n’est pas doté de capacités d’IA, vous pourriez tout aussi bien vivre à côté des Pierrafeu. C’est évidemment une exagération, mais vous savez que la WWDC 2024 sera scrutée comme jamais auparavant, car Apple dévoilera la plus grande mise à jour de l’histoire d’iOS.

Selon le magazine économique Challenges, cette acquisition a été finalisée en décembre 2023. Bien que les détails financiers n’aient pas été divulgués, cette décision intervient alors qu’Apple devrait intégrer une série de fonctions d’IA à la prochaine version d’iOS 18 et à la série d’iPhone 16.

En ce qui concerne la startup acquise, Datakalab est réputée pour son expertise en matière de compression d’algorithmes et de développement de systèmes d’IA embarqués. Elle a été fondée en 2016 par Xavier et Lucas Fischer.

Depuis, la société a fait des progrès notables dans la technologie de l’IA en se concentrant sur les algorithmes de faible puissance, efficaces en termes de temps d’exécution et d’apprentissage profond qui fonctionnent sur l’appareil, sans s’appuyer sur des systèmes basés sur le cloud. Un bon exemple d’outil d’IA basé sur le cloud est la fonction de fond d’écran génératrice d’IA sur les smartphones Pixel, Samsung et Nothing.

Cette approche est étroitement liée à l’engagement d’Apple de fournir des performances fiables tout en préservant la confidentialité des utilisateurs et la sécurité des données. Lorsque les données sont traitées, cela garantit des réponses plus rapides et minimise le risque de violation des données. L’intérêt d’Apple est probablement motivé par la compétence de la startup en matière d’optimisation des réseaux neuronaux pour les appareils portables tels que les smartphones et les tablettes.

Une grosse expérience pour Datakalab

Avant d’être supprimé, le site Web de Datakalab indiquait : « Datakalab est une société technologique française qui développe des algorithmes d’analyse d’images informatiques pour mesurer les flux dans l’espace public. Les images sont instantanément transformées en données statistiques anonymes traitées localement en 100 ms. Datakalab ne stocke aucune image ou donnée personnelle et ne conserve que des données statistiques. Les produits Datakalab sont construits selon le principe du “Privacy by Design” ». Avant l’accord avec Apple, l’entreprise comptait entre 10 et 20 employés.

En mai 2020, Datakalab s’est associée au gouvernement français pour déployer des outils d’IA dans les systèmes de transport parisiens afin de vérifier si les usagers portaient des masques de protection. L’entreprise a également fait ses preuves auprès de Disney et d’autres acteurs.

Datakalab a également développé une technologie capable d’analyser les émotions humaines par le biais de la reconnaissance faciale et des données visuelles. Plus tard, ces technologies ont été utilisées pour surveiller en temps réel les réactions du public lors des projections au cinéma.

Il convient de mentionner que ni Apple ni DatakaLab n’ont encore reconnu l’acquisition. Selon Challenges, l’opération a été signalée ce mois-ci à l’Union européenne. Selon le rapport, les deux fondateurs de Datakalab n’ont pas rejoint Apple, mais plusieurs autres employés ont changé de poste.

Un LLM exécuté en local

Récemment, Mark Gurman a rapporté qu’Apple développait un LLM qui fonctionnera sur l’appareil, contrairement à la plupart des services d’IA existants qui fonctionnent sur le cloud. Étant donné que le LLM sur appareil d’Apple pourrait être moins puissant que ses rivaux directs basés sur le cloud, le géant technologique de Cupertino pourrait “combler les lacunes” en accordant des licences sur la technologie de Google ou d’autres fournisseurs de services d’IA.

Nous saurons tout sur la stratégie d’Apple en matière d’IA lors de la conférence annuelle WWDC (Worldwide Developers Conference), qui se tiendra du 10 au 14 juin 2024.