Beeper renonce à iMessage face aux restrictions d’Apple

Dans le conflit qui l’oppose à Apple pour l’accès à iMessage, Beeper, l’application de messagerie universelle, semble avoir baissé les bras.

En effet, l’affrontement entre Beeper et Apple concernant l’accès aux iMessage semble avoir atteint un point de non-retour. Récemment, Beeper a annoncé sa décision de désactiver les nouvelles connexions iMessage sur son application principale, Beeper Cloud, signifiant ainsi l’arrêt complet du service dans ce domaine, du moins pour l’instant.

La situation a été mise en lumière suite à des rapports d’utilisateurs indiquant que ceux utilisant une méthode de contournement pour connecter les applications « Cloud » ou « Mini » à iMessage avec leurs ordinateurs Mac étaient bannis de l’utilisation d’iMessage. Bien que cela n’ait affecté qu’une minorité d’utilisateurs de Beeper (environ 30 sur 3 500), ces interdictions ont suscité des inquiétudes concernant l’approche agressive d’Apple vis-à-vis de l’accès non autorisé par des tiers à son service de messagerie.

Selon Beeper, les interdictions ont commencé peu après une mise à jour de l’application le mois dernier, qui coïncidait avec la transition de l’entreprise de l’utilisation de ses propres serveurs à la nécessité pour les utilisateurs de demander une autorisation en utilisant leurs Mac personnels. Cette méthode a fonctionné pendant un certain temps, mais Apple a finalement détecté et, selon les rapports, banni certaines de ces connexions.

Malgré les tentatives de communication directe avec Apple, Beeper n’a reçu aucune réponse ni explication concernant les interdictions. Néanmoins, après avoir attiré l’attention des médias, notamment du New York Times, Apple semble avoir rapidement résolu le problème et levé l’interdiction des utilisateurs affectés en l’espace de deux jours, comme documenté dans une publication X/Twitter de l’entreprise.

Apple banned some Beeper user Mac computers, New York Times investigated, Apple unbanned.

The saga continues! Even after we’ve shifted our energy from iMessage back to our core Beeper product (15 network universal chat app), Apple cannot seem to get enough!

