OPPO défend sa place dans l’avenir des smartphones pliables malgré la concurrence

OPPO fait partie de la poignée d’entreprises qui fabriquent des téléphones pliables. Comme toutes ces entreprises, elle vise à contester la domination de Samsung sur le marché des smartphones pliables.

En 2023, le monde de la téléphonie mobile a été marqué par l’innovation constante dans le secteur des smartphones pliables, avec le OnePlus Open (aussi connu sous le nom de OPPO Find N3) se démarquant comme une véritable prouesse technologique. Inspiré par son design élégant et sa fonctionnalité innovante, cet appareil a suscité un véritable engouement.

Cependant, l’année 2024 promet de bousculer davantage le marché avec l’arrivée de concurrents de taille, notamment le très attendu Galaxy Z Fold 6.

Le OnePlus Open, incarnation du savoir-faire de OPPO dans le domaine des smartphones pliables, a récemment fait l’objet de rumeurs troublantes. Des bruits de couloir laissaient entendre que Huawei, avec son futur téléphone pliable à trois volets, pourrait pousser OPPO et vivo à se retirer du marché des smartphones pliables, laissant ainsi le champ libre à Samsung et Huawei pour dominer ce segment en pleine expansion.

Face à ces spéculations, OPPO a rapidement réagi pour réaffirmer son engagement dans le développement de la technologie des smartphones pliables. Un porte-parole de la marque a confié à GSMArena : « L’engagement d’Oppo dans le développement continu de la technologie des smartphones pliables reste inchangé. Restez à l’écoute pour nos mises à jour et annonces officielles. » Cette déclaration vient ainsi dissiper les doutes sur l’avenir de OPPO dans ce secteur innovant.

Aucune information fiable pour vivo

Quant à vivo, l’autre marque mentionnée dans la rumeur, aucun commentaire officiel n’a encore été publié, laissant place à une incertitude quant à sa stratégie future concernant les smartphones pliables. En 2023, OPPO a lancé sa troisième génération de Find N, le Find N3 (commercialisé à l’international sous la marque OnePlus Open), ainsi que le Find N3 Flip à clapet, qui n’a pas encore été rebaptisé sous la marque OnePlus. Vivo, de son côté, a présenté sa deuxième génération de smartphones pliables, le vivo X Fold 2 et le X Flip, avec de nouvelles versions attendues en avril 2024.

Ces développements soulignent l’importance croissante des smartphones pliables dans l’industrie mobile, un secteur où innovation et compétition vont de pair. Malgré les défis et les rumeurs, les marques comme OPPO (et potentiellement vivo) semblent déterminées à poursuivre leur quête d’innovation, promettant aux consommateurs des avancées technologiques encore plus impressionnantes dans les années à venir.

Néanmoins, ces appareils ne sont pas encore de sérieux concurrents pour les populaires gammes Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip de Samsung. Ce sont les appareils auxquels les gens pensent immédiatement lorsque l’on évoque un smartphone pliable. Samsung a donc clairement réussi à attirer l’attention du marché, à tel point que les smartphones pliables sont désormais instantanément associés à sa marque.