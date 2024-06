Accueil » Honor présente des solutions IA contre les deepfakes et la fatigue oculaire

Honor présente des solutions IA contre les deepfakes et la fatigue oculaire

Honor présente des solutions IA contre les deepfakes et la fatigue oculaire

Lors du Mobile World Congress (MWC) à Shanghai, le fabricant chinois de smartphones Honor a dévoilé des technologies innovantes utilisant l’IA pour détecter les deepfakes et réduire la fatigue oculaire causée par l’utilisation prolongée des écrans.

Avec l’augmentation du temps passé devant les écrans, de plus en plus de personnes souffrent de myopie. Pour y remédier, Honor a introduit la fonctionnalité AI Defocus Eye Protection. Cette technologie utilise l’IA pour simuler les effets des lunettes de défocalisation directement sur l’écran du smartphone. Les lunettes de défocalisation, qui floutent légèrement la vision périphérique tout en améliorant la clarté centrale, aident à réduire l’élongation de l’œil, principale cause de la myopie.

Selon Honor, la technologie AI Defocus Eye Protection a permis de réduire la myopie transitoire de 13 degrés en moyenne après 25 minutes de lecture, avec des réductions allant jusqu’à 75 degrés chez certains utilisateurs.

« L’IA révolutionne nos vies et fait avancer l’industrie du smartphone. Cependant, beaucoup se concentrent sur l’IA basée sur le cloud, qui n’est qu’une partie du puzzle. L’IA embarquée, fonctionnant directement sur les smartphones, est particulièrement bien positionnée pour offrir des services adaptés à nos préférences » — George Zhao, PDG de Honor.

Détection des deepfakes par l’IA selon Honor

La détection des deepfakes par l’IA de Honor vise à prévenir les fraudes et à identifier les contenus modifiés numériquement. Cette technologie analyse des détails image par image tels que le contact visuel, l’éclairage, la clarté de l’image et la lecture vidéo pour déceler des anomalies invisibles à l’œil nu.

Le système d’IA de Honor, entraîné sur une multitude de vidéos et d’images liées aux escroqueries, peut détecter, filtrer et comparer du contenu en seulement 3 secondes.

Les deepfakes, ces vidéos incroyablement réalistes, mais fausses, deviennent un problème sérieux. Ils sont utilisés pour des arnaques téléphoniques, en se faisant passer pour des amis ou des membres de la famille en difficulté, et apparaissent de plus en plus fréquemment sur YouTube. Par exemple, une vidéo deepfake récente d’Elon Musk promouvant une arnaque de cryptomonnaie a circulé sur YouTube avant d’être retirée.

Vers une utilisation éthique de l’IA

Il est encourageant de voir les entreprises technologiques aborder ces problèmes sérieusement et utiliser l’IA pour le bénéfice des utilisateurs. Les dates de sortie et les modèles de téléphones qui prendront en charge ces nouvelles fonctionnalités n’ont pas encore été annoncés.