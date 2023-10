by

by

OnePlus Open : un design léger, des plis invisibles et une charnière durable

OnePlus Open : un design léger, des plis invisibles et une charnière durable

OnePlus, réputé pour sa philosophie « Never Settle », s’apprête à lancer son premier smartphone pliable, OnePlus Open, en Inde le 19 octobre. Avec pour mission de redéfinir l’expérience du smartphone phare de 2023, le OnePlus Open excelle en matière de portabilité, de durabilité et d’imagerie dès ses débuts.

Pour obtenir un smartphone pliable fin et léger, OnePlus a beaucoup investi dans la conception mécanique et la sélection des matériaux. L’avancée majeure est la charnière Flexion, qui présente une forme de « goutte d’eau » réduisant le nombre de composants de la charnière d’environ 100 à seulement 69. Cette réduction des composants permet d’alléger considérablement le poids de la charnière et le poids total de l’appareil.

Le choix des matériaux, notamment le capteur innovant de la caméra Sony LYTIA-T808 et les matériaux de qualité aérospatiale tels que l’alliage de titane et la fibre de carbone renforcée, contribue également à la légèreté et à la durabilité de l’appareil. L’architecture de la charnière à une seule colonne vertébrale renforce la solidité de l’appareil.

Un pli minimal et invisible

Le OnePlus Open minimise le problème des plis de l’écran que l’on rencontre souvent sur les smartphones pliables. Une charnière de flexion soigneusement conçue permet à l’écran de se plier presque à plat, réduisant l’apparence d’un pli sans augmenter l’épaisseur de l’appareil. Cette technologie répartit également la pression de manière uniforme et réduit l’usure de la charnière, ce qui rend le pli pratiquement imperceptible.

Des micro-incisions dans la structure de support de l’écran en fibre de carbone réduisent la pression pendant le pliage, ce qui atténue encore l’apparence du pli. Ces efforts combinés aboutissent à une charnière Flexion considérablement améliorée qui préserve l’intégrité de l’écran principal, même après une utilisation intensive.

Slider d’alerte plus fin

L’élément caractéristique de OnePlus, le curseur d’alerte, est également présent sur le OnePlus Open. Son design a été optimisé pour s’adapter à la forme pliable du téléphone, ce qui le rend plus pratique à utiliser d’une seule main. À l’intérieur du téléphone, la taille du module a été réduite, ce qui permet d’économiser de l’espace.

Le OnePlus Open incarne l’ouverture de OnePlus aux nouvelles idées et possibilités. Cet appareil représente un bond en avant dans la technologie pliable, offrant une expérience de pliage légère et minimisant les plis avec des fonctionnalités de niveau phare, déclare la société.

OnePlus ajoute que le Open est prêt à redéfinir le marché des smartphones pliables en 2023 grâce à son design léger, son pli imperceptible et ses fonctionnalités innovantes, établissant ainsi de nouvelles normes dans le monde des smartphones.