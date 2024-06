Google Chrome introduit de nouveaux raccourcis et améliorations sur mobile

Google a annoncé quelques nouvelles fonctionnalités et améliorations pour le navigateur Web Chrome sur Android, iPhone et iPad. De nombreux changements ont été apportés à la recherche et à la barre d’adresse, ainsi qu’aux résultats sportifs dans la page Nouvel onglet. Ces changements visent à simplifier les tâches telles que la recherche d’entreprises locales, la navigation sur les sites Web et la mise à jour des sujets d’actualité.

Tout d’abord, l’un des ajouts les plus notables est l’introduction de nouvelles actions Chrome pour les recherches locales. De nouveaux boutons de raccourci apparaissent lors de la recherche de certains lieux (comme les commerces locaux), permettant d’accéder rapidement aux itinéraires, aux avis et au numéro de téléphone du lieu. Ces boutons sont désormais disponibles dans Chrome pour Android, et le seront sur iPhone et iPad « plus tard cet automne ». On peut supposer que ces boutons ne fonctionnent que lorsque Google est défini comme moteur de recherche par défaut dans Chrome, mais l’annonce ne précise pas ce point.

Il existe également de nouvelles suggestions de raccourcis dans la barre d’adresse sur Android, iPhone et iPad, un peu comme les suggestions de recherche qui ont été déployées dans Chrome au début de l’année. Par exemple, si vous tapez souvent « horaires » pour accéder au site web de votre réseau de transport local, Chrome donnera désormais la priorité à cette suggestion lorsque vous commencerez à taper.

Les utilisateurs d’iOS verront désormais des suggestions de recherche tendance dans leur barre d’adresse Chrome, une fonctionnalité qui n’était auparavant disponible que sur Android. Ces tendances apparaissent sous vos recherches récentes lorsque vous appuyez sur la barre d’adresse à partir de la page Nouvel onglet, afin de vous inspirer pour votre prochaine recherche sur le Web.

De nouvelles cartes sur Chrome pour les amateurs de sport

La barre d’adresse de Google Chrome a été redessinée pour les tablettes. Elle correspond mieux aux directives de conception Material You de l’entreprise et tire mieux parti de l’espace supplémentaire de l’écran. Il y a également un nouveau menu en haut de l’écran lorsque vous appuyez sur la barre d’adresse, avec des actions pour la page actuelle, comme la copie ou le partage de l’URL.

Enfin, les cartes de sport en direct sont désormais disponibles dans le fil Découvrir de la page Nouvel onglet sur iPhone, iPad et Android. Vous verrez des mises à jour automatiques pour les matchs si vous avez suivi l’équipe ou si vous avez « manifesté de l’intérêt » pour le match ou l’équipe par le passé (vraisemblablement en effectuant une recherche ou en lisant des articles à ce sujet). Le fil d’actualité Découvrir le flux contient déjà des recommandations d’articles, de vidéos et d’autres contenus Web, il n’est donc pas surprenant que les résultats sportifs y fassent également leur apparition. La traditionnelle application Google et le fil d’actualité de l’écran d’accueil des smartphones Android disposaient déjà d’une fonctionnalité similaire.

Un déploiement progressif

Avec ces mises à jour, Google Chrome rationalise l’expérience de la recherche mobile. En accélérant l’exécution des tâches courantes et en proposant des suggestions personnalisées, Chrome devient un outil plus pratique et plus efficace pour naviguer sur le Web à partir de votre téléphone ou de votre tablette.

Google Chrome 126 a été publié le 5 juin 2024, et Chrome 127 devrait arriver le 17 juillet 2024. Les nouvelles fonctionnalités mobiles sont probablement des déploiements côté serveur qui ne sont pas liés au numéro de version, mais il se peut que vous ayez besoin de la dernière mise à jour de l’application pour les voir.