Google prépare le Pixel 9 Pro Fold pour un lancement en août

Le mois dernier, on a vu le fabricant de coques Thinborne lister quatre nouvelles coques pour la gamme Pixel. Trois de ces coques sont destinées aux futurs Pixel 9, Pixel 9 Pro, et Pixel 9 Pro XL. La quatrième coque est conçue pour le successeur du Pixel Fold, que certains pensent être nommé Pixel 9 Pro Fold.

Le second modèle pliable de Pixel, qui pourrait être lancé comme le Pixel 9 Pro Fold, pourrait être annoncé en même temps que le reste de la gamme Pixel en août, ce qui pourrait apporter des révélations majeures.

Le Pixel Fold original a été lancé il y a presque un an. Toutefois, déplacer la sortie du modèle successeur en août, aux côtés de la gamme phare Pixel 9, pourrait nous donner un indice précieux sur ce à quoi nous attendre sous le capot du Pixel 9 Pro Fold. Le premier Pixel Fold a été dévoilé avant la série Pixel 8, ce qui signifiait qu’en juin, le Pixel Fold devait utiliser le processeur Tensor G2, car le Tensor G3 ne serait disponible qu’avec le lancement de la série Pixel 8.

Cependant, si les rumeurs sont correctes et que le Pixel 9 Pro Fold est lancé en août, il pourrait partager le même processeur que la série Pixel 9 et être équipé du Tensor G4, ce qui représenterait un grand saut par rapport au chipset Tensor G2 du Pixel Fold original. Le Pixel 9 Pro Fold pourrait également bénéficier d’un design plus fin et d’une bosse de caméra plus petite et différente.

Les spéculations sur le fait que le successeur du Pixel Fold pourrait être nommé Pixel 9 Pro Fold et être dévoilé en août ont gagné en légitimité lorsque le modèle pliable de seconde génération était absent lors de la conférence Google I/O le mois dernier.

L’année dernière, Google avait présenté le Pixel Fold lors de sa conférence annuelle des développeurs et avait sorti le téléphone quelques semaines plus tard.

Outre le Pixel 9 Pro Fold, pourrions-nous voir un Pixel Flip ?

Certains fans de Pixel espèrent toujours voir Google lancer un Pixel Flip avec un design à clapet analogue aux modèles Motorola Razr et Samsung Galaxy Z Flip. L’année dernière, lors de Google I/O 2023, le chef de produit Pixel, George Hwang, avait déclaré : « Nous explorons toujours différents types d’appareils, différentes technologies, et c’est vraiment intéressant. Nous y réfléchissons certainement ».æ

Alors que les rumeurs continuent de s’intensifier, il semble de plus en plus probable que Google prépare quelque chose de grand pour sa gamme Pixel 9, avec une éventuelle révolution pliable à l’horizon. La perspective d’un Pixel 9 Pro Fold équipé du Tensor G4 et d’un design affiné pourrait marquer un tournant important pour Google dans le domaine des smartphones pliables.