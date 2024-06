Oppo élargit son offre en Europe : Découvrez la Watch X et les écouteurs Enco

OPPO a récemment annoncé l’extension de son offre européenne avec deux paires d’écouteurs sans fil et une montre connectée initialement disponibles exclusivement en Chine. La montre OPPO Watch X, ainsi que les écouteurs sans fil Enco X3i et Enco Air4 Pro, sont désormais accessibles dans certains marchés européens.

Ces trois produits, lancés en Chine au cours des derniers mois, conservent des caractéristiques matérielles presque identiques pour leurs versions européennes. Même le prix a été maintenu, ce qui est rare. En effet, la OPPO Watch X (une version relookée de la OnePlus Watch 2) se vend à 329 € en Europe, alors qu’en Chine, elle était disponible pour l’équivalent de 320 € lors de son lancement.

Caractéristiques de la OPPO Watch X

La OPPO Watch X dispose d’un écran AMOLED de 1,43 pouce (466 x 466 pixels) avec une protection en verre saphir, une luminosité maximale de 1000 nits et une fonction Always-on Display. Elle est équipée d’un chipset Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm, associé à 2 Go de RAM et 32 Go de stockage interne.

Parmi les autres caractéristiques de cette montre connectée, on trouve une batterie de 500 mAh offrant jusqu’à 100 heures d’utilisation continue (charge complète en 60 minutes), une certification MIL-STD 810H, une résistance à l’eau IP68 (jusqu’à 50 m), le support GPS double bande, la connectivité NFC (Near Field Communication) et Wi-Fi.

La seule différence entre les variantes chinoises et mondiales est l’absence de support eSIM dans cette dernière, ce qui pourrait être un inconvénient majeur étant donné que le prix reste inchangé.

Les écouteurs sans fil OPPO Enco X3i et Enco Air4 Pro

D’autre part, les écouteurs sans fil OPPO Enco X3i sont désormais disponibles en Europe pour environ 130 €. Ils sont proposés en couleurs Electric Blue et Meteor Gray et promettent jusqu’à 10 heures de lecture sans ANC (jusqu’à 44 heures avec le boîtier de charge).

Les écouteurs OPPO Enco Air4 Pro, beaucoup moins chers, sont maintenant disponibles pour seulement 80 € et viennent en deux couleurs : Midnight Black et Moonlight White. Ils offrent jusqu’à 12 heures de lecture (jusqu’à 44 heures avec le boîtier de charge), bien qu’il soit incertain si cela inclut l’ANC activé ou désactivé.

L’arrivée de ces produits en Europe montre la volonté de OPPO d’étendre son marché et de rendre ses technologies accessibles à un plus grand nombre de consommateurs. Bien que les prix soient alignés avec ceux du marché chinois, l’absence de certaines fonctionnalités comme le support eSIM sur la montre connectée pourrait influencer les choix des utilisateurs.