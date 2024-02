Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 : un géant de la technologie débarque

Xiaomi vient de lever le voile sur sa dernière création lors d’un événement très attendu en Chine : la Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. Ce joyau technologique, dévoilé en même temps que le Xiaomi 14 Ultra, s’impose déjà comme une référence sur le marché des tablettes.

Dotée d’un écran LCD de 12,4 pouces affichant une résolution 6K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, la Xiaomi Pad 6S Pro promet une expérience visuelle sans précédent, renforcée par un design métallique monobloc des plus élégants.

Sous le capot, cette tablette embarque un processeur Snapdragon 8 Gen 2, avec des configurations allant jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, assurant des performances de haut vol. La partie photographique n’est pas en reste avec un double capteur de 50 mégapixels + 2 mégapixels, complétée par quatre haut-parleurs, le support du Dolby Atmos, et une robuste batterie de 10 000 mAh compatible avec la charge rapide de 120 W et une charge avec des ports POGO de 22,5W.

L’innovation se poursuit avec le clavier intelligent Touch Keyboard, doté d’un agencement en 6 couches de touches, de raccourcis indépendants, et de fonctions de contrôle de la luminosité et de l’audio en un clic, sans oublier la transmission NFC. Le Xiaomi Focus Stylus, compatible, se transforme en pointeur laser virtuel pour les présentations, ajoutant une corde de plus à l’arc de cette tablette pensée pour les professionnels comme pour les amateurs de technologie.

Les spécifications techniques de la Xiaomi Pad 6S Pro incluent :

Un écran de 12,4 pouces offrant un taux de rafraîchissement variable de 144 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, la prise en charge du HDR 10, Dolby Vision, et une protection Corning Gorilla Glass 5.

Le processeur Snapdragon 8 Gen 2, accompagné d’un GPU Adreno de nouvelle génération.

Des options de RAM LPDDR5X et de stockage UFS 4.0 variées, allant de 8 Go/256 Go à 16 Go/1 To.

Une caméra frontale de 32 mégapixels pour des appels vidéo de qualité supérieure.

Une connectivité complète avec le Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, et un port USB Type-C.

Prix et disponibilité

La Xiaomi Pad 6S Pro est disponible en trois coloris : Noir, Bleu, et Vert. Les prix varient de 3299 yuans (environ 430 euros) pour le modèle 8 Go + 256 Go, à 4499 yuans (environ 585 euros) pour le modèle le plus haut de gamme avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Elle est déjà en vente en Chine, marquant ainsi un nouveau chapitre dans l’histoire de l’innovation de Xiaomi.